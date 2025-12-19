search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

19.12.2025

Εφιαλτικό ταξίδι για 22χρονη στο Αίγιο: Τη νάρκωσαν, την λήστεψαν και τη βίασε ο ξάδερφος της

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μια 22χρονη κοπέλα στο Αίγιο, καθώς έπεσε θύμα βιασμού και ληστείας από συγγενικά της μέλη.

Η αστυνομία αναζητά δύο άνδρες και μια γυναίκα που κατηγορούνται για βιασμό και ληστεία από κοινού.

Σύμφωνα με το tempo24, όλα συνέβησαν στο Αίγιο, όπως κατήγγειλε η παθούσα. Συγκεκριμένα, η 22χρονη ρομά βρέθηκε στην Καλαμάτα με συνομήλικη ξαδέλφη της, τον άνδρα της και έναν ξάδελφό του και μετέβησαν οδικώς στο Αίγιο.

Φθάνοντας στον προορισμό τους, σύμφωνα με το θύμα, η 22χρονη ξαδέλφη της τη νάρκωσε με φάρμακο που της έριξε σε ποτό.

Η συνέχεια ήταν εφιαλτική για την κοπέλα, καθώς ο ένας άνδρας την βίασε, ενώ παράλληλα το ζευγάρι της αφαίρεσε ποσό 10.000 ευρώ που είχε μαζί της και χρυσαφικά που φορούσε.

Να σημειωθεί πως οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ έχει σχηματιστεί και δικογραφία εναντίνον τους.

