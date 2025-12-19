Ημαθία: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νεκρός ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας από σπίτι που πήρε φωτιά στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς.
Για το περιστατικό επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Διαβάστε επίσης:
Αγρίνιο: Εξιτήριο για τον 9χρονο που κατανάλωσε ψυχοφάρμακο από συμμαθητή του μετά από «challenge»
Συναγερμός τα ξημερώματα στη Χαλκίδα: Στις φλόγες παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης (Video)
Εντοπισμός 545 μεταναστών μέσα σε αλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά της Γαύδου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.