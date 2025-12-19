Ημαθία: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Νεκρός ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας από σπίτι που πήρε φωτιά στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 18, 2025

Για το περιστατικό επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

