Εντοπισμός 545 μεταναστών μέσα σε αλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά της Γαύδου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12) σε Λιμενικό και Frontex, καθώς ενημερώθηκαν για αλιευτικό σκάφος που εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γαύδου και μετέφερε τριψήφιο αριθμό μεταναστών.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα τρία σκάφη του Λιμενικού, τρία της Frontex και τρία παραπλέοντα πλοία.

Λίγες ώρες αργότερα, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία με τον απολογισμό να κάνει λόγο για 545 μετανάστες που διασώθηκαν από το αλιευτικό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε 16,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη.

