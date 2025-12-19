search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 08:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 07:06

Τροχαίο με έναν 27χρονο νεκρό στη Νέα Φιλαδέλφεια, η μηχανή του συγκρούστηκε με τρόλεϊ

19.12.2025 07:06
asthenoforo new

Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας όπου ένας 27χρονος αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με τρόλεϊ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 όταν ο 27χρονος, οδηγώντας τη μηχανή του επί της λεωφόρου Δεκελείας, συγκρούστηκε με ένα τρόλεϊ που κινούταν αντίθετα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο άτυχος αναβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Γ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος κατά τη μοιραία σύγκρουση φορούσε κράνος αλλά δυστυχώς δεν σώθηκε.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοερευνητή – Οι έρευνες για αγνοούμενους με κβαντική φυσική, DNA και… Nintendo

Ρόδος: Τριάντα μήνες φυλακή σε 59χρονο δάσκαλο καράτε για ασελγείς πράξεις σε ανήλικες μαθήτριές του

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Παιανία – Κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου

xalkida new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός τα ξημερώματα στη Χαλκίδα: Στις φλόγες παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης (Video)

limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός 545 μεταναστών μέσα σε αλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά της Γαύδου

krokodeilos_new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 10χρονο στην Ινδονησία: Τον άρπαξε κροκόδειλος ενώ κολυμπούσε με φίλους του

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX - The Cabaret Edition

agrotes-mploka-ap-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς οι αγρότες στριμώχνουν την κυβέρνηση - Η τακτική και η αμηχανία

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 08:09
ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου

xalkida new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός τα ξημερώματα στη Χαλκίδα: Στις φλόγες παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης (Video)

limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός 545 μεταναστών μέσα σε αλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά της Γαύδου

1 / 3