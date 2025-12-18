Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Παιανία – Κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή (Video)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 18/12, στην Παιανία, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Δημ. Ν. Χούντα και Αγίας Τριάδος, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Στο νοσοκομείο ένα άτομο μετά τη σύγκρουση

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και παρουσίαζε αιμορραγία.

Ο τραυματίας διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό, με την κατάστασή του να κρίνεται σταθερή.

Από το τροχαίο αναφέρθηκε ακόμη ένας ελαφρά τραυματίας, στον οποίο παρασχέθηκε φροντίδα.

