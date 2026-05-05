ΧΗΤΟΣ: Επένδυση άνω των 7 εκατ. ευρώ σηματοδοτεί τη νέα πράσινη εποχή και ανάπτυξη στη Ζήρεια

Σε μια σημαντική επενδυτική κίνηση με έντονο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα προχώρησε η ΧΗΤΟΣ, μέλος του Ομίλου Green Beverages, ολοκληρώνοντας πρόγραμμα άνω των 7 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της στη Ζήρεια Κορινθίας. Η επένδυση σηματοδοτεί την επανατοποθέτηση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΗΡΕΙΑ και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική με ορίζοντα δεκαετίας, η οποία δίνει έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, η εταιρεία επιδιώκει να καλύψει το κενό που εντοπίζεται στην premium κατηγορία του ελληνικού εμφιαλωμένου νερού, προσφέροντας προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με σύγχρονα χαρακτηριστικά.

Κομβικό στοιχείο της επένδυσης αποτελεί η εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η οποία ενισχύεται κατά 554%, φτάνοντας πλέον τις 40.000 φιάλες ανά ώρα. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της ΧΗΤΟΣ στην αγορά, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τόσο στην εγχώρια όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις της, με τον συνολικό στεγασμένο χώρο να διπλασιάζεται, από 1.800 σε 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης συνοδεύτηκε και από ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας άμεσα στην τοπική οικονομία και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής. Οι νέες γραμμές λειτουργούν με βελτιωμένη αποδοτικότητα, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση άνω του 20% σε υλικά ανά φιάλη PET. Την ίδια στιγμή, προωθείται η ενεργειακή αυτονομία της μονάδας μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος, το οποίο αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΧΗΤΟΣ επενδύει δυναμικά και στη βιώσιμη συσκευασία. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΗΡΕΙΑ διατίθεται πλέον σε πλήρως ανακυκλώσιμες επιλογές, τόσο σε χάρτινη συσκευασία με καπάκι φυτικής προέλευσης για την αγορά HORECA, όσο και σε φιάλες PET που αξιοποιούν ανακυκλωμένο πλαστικό. Η διπλή αυτή προσέγγιση ενισχύει τη θέση του προϊόντος στην premium κατηγορία, συνδυάζοντας ποιότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Η διοίκηση της εταιρείας υπογραμμίζει ότι η επένδυση αυτή αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση τόσο στην τεχνολογική εξέλιξη όσο και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΧΗΤΟΣ επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητά της και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Συνολικά, η νέα επένδυση επιβεβαιώνει τη στροφή της εταιρείας προς ένα πιο «πράσινο» και σύγχρονο επιχειρηματικό πρότυπο, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών brands που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και της κοινωνίας.

