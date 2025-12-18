search
18.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

18.12.2025 18:52

Δικηγόρος Μαζωνάκη για καταγγελία από 21χρονο τραγουδιστή: «Είναι η τελευταία πράξη εκβιασμού από επιχειρηματικά συμφέροντα»

mazonakis

Τρεις επιχειρηματίες υποστηρίζει ο Γιώργος Μαζωνάκης ότι βρίσκονται πίσω από τον 21χρονο τραγουδιστή, που τον κατήγγειλε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. 

Λίγες ημέρες πριν τη μήνυση ο γνωστός τραγουδιστής και ο δικηγόρος του Χαράλαμπος Λυκούδης μετέβησαν στη ΓΑΔΑ για να κάνουν καταγγελία στο Τμήμα Εκβιαστών.

Η πλευρά του Μαζωνάκη υποστηρίζει ότι έχει πέσει θύμα ενός οργανωμένου σχεδίου εκβίασης, που έχουν ενορχηστρώσει τρεις επιχειρηματίες. Οι αξιωματικοί της δίωξης Εκβιαστών επιχείρησαν να φέρουν τους εμπλεκόμενους σε συννενόηση, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό.

«Δεν είναι τόσο σοβαρό ότι έκανε πρόταση σε έναν ενήλικα να συνευρεθούν»

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης επιχείρησε να υποβαθμίσει την καταγγελία του 21χρονου. «Tο να κατηγορείται κάποιος ότι έκανε μία πρόταση για να συνευρεθεί με κάποιον άλλον ενήλικα, δεν νομίζω πια ότι είναι και το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι πίσω από τον 21χρονο βρίσκονται οι τρεις επιχειρηματίες. «Είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού. Έχει ξεκινήσει ο εκβιασμός του Γιώργου Μαζωνάκη από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων αρκετό καιρό πριν, και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο».

«Χρησιμοποίησαν ποινικούς για να τον εκβιάσουν»

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να δέχεται εκβιασμούς από τον περασμένο Αύγουστο που απέρριψε την πρόταση συνεργασίας από τους εν λόγω επιχειρηματιές. «Έκτοτε έχει υποστεί ένα σωρό εκβιαστικές πρακτικές. Χρησιμοποίησαν βαριά ονόματα των φυλακών, δήθεν ότι θα του δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη ζωή του και στην υγεία του».

«Δεν υπέκυψε σε αυτές τις πιέσεις, εξυφάνθηκε το καινούργιο σχέδιο που του είχε προαναγγελθεί: Ότι θα προσπαθήσουν να του καταστρέψουν την τιμή και την υπόληψή του. Και εξυφάνθηκε αυτό το σχέδιο», συμπλήρωσε.

Ο δικηγόρος τόνισε ότι θα προχωρήσουν σε μήνυση κατά των επιχειρηματιών και άφησε αιχμές για τη χρονική στιγμή που έγινε η καταγγελία από τον 21χρονο τραγουδιστή. «Θέλω να σας πω και κάτι. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος νοήμων που να πιστεύει ότι μία καταγγελία που αναφέρεται σε χρόνο εννέα μήνες πριν, αυτή η καταγγελία μετουσιώθηκε σε μήνυση πέντε ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα -γιατί σήμερα έχει επίσημη πρεμιέρα στο κέντρο διασκέδασης αυτής ο Γιώργος Μαζωνάκης- και να υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να νομίζει, να θεωρεί ότι όλο αυτό είναι τυχαίο;», τόνισε στη συνέχεια.

