18.12.2025 15:38

Δίκη για τον Σήφη Βαλυράκη: Αναγνώρισε τους δύο κατηγορούμενους ως δράστες της θανατηφόρας επίθεσης, ο αυτόπτης μάρτυρας

Αναγνώρισε τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες, ως τους δράστες που χτύπησαν μέχρι θανάτου, κατά την κατηγορία, τον Σήφη Βαλυράκη, στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021, ο αυτόπτης μάρτυρας Ευάγγελος Ασμάνης.

Ο μάρτυρας, που κατέθεσε για δεύτερη μέρα στο ΜΟΔ, βρέθηκε ενώπιος ενωπίω με τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες, καθώς στην προηγούμενη συνεδρίαση που ξεκίνησε να καταθέτει, οι δύο απουσίαζαν λόγω της κακοκαιρίας. «Ο ένας ήταν όρθιος και χτυπούσε και ο δεύτερος ήταν σκυφτός. Δεν ξέρω τι έκανε. Τον χτύπησε για να τον αποτελειώσει; Δεν το είδα. Είδα μόνο ότι ήταν σκυφτός» κατέθεσε ο κ. Ασμάνης, που όσα ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι είδε να συμβαίνουν με το καΐκι των δύο αδελφών ψαράδων και το μικρό ταχύπλοο του θύματος, έφεραν τους δύο κατηγορούμενους στο εδώλιο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Ο μάρτυρας, ψαράς και ο ίδιος, εξεταζόμενος από τον εκ των δικηγόρων της οικογένειας του θύματος, Νίκο Κωνσταντόπουλο, επανέλαβε στο δικαστήριο ότι είχε δεχθεί πιέσεις από το τοπικό Λιμεναρχείο ώστε να μην καταθέσει όσα είχε δει σε βάρος των δύο αδελφών. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι την επόμενη της κατάθεσης του στο ΜΟΔ, «ενώ ήμουν στην αγορά της Χαλκίδας να ψωνίσω, ένα αυτοκίνητο μόλις με είδε γύρισε και με χτύπησε στο αριστερό πόδι. Τι να πω; Σύμπτωση; Εκφοβισμός; Δεν ξέρω». Ο κ. Ασμάνης απαντώντας σε ερώτηση του κ. Κωνσταντόπουλου για τον τρόπο που κινήθηκε το αλιευτικό όταν εμφανίστηκε το φουσκωτό του Βαλυράκη, είπε πως πήγαν κατευθείαν πάνω του. «Σαν να του την είχανε στημένη. Πήγαν κατευθείαν επάνω του… δεν ξέρω αν είχε γίνει κάτι τις προηγούμενες ημέρες».

Ν. Κωνσταντόπουλος: Όταν ένα μεγαλύτερο σκάφος κάνει κυκλωτικές κινήσεις σε ένα μικρότερο, τι θέλει να προκαλέσει;

Μάρτυρας: Κυματισμό και εκφοβισμό ή να πέσεις στη θάλασσα ή να σηκωθείς να φύγεις.

Ν. Κωνσταντόπουλος: Πότε πέφτει στη θάλασσα ο Βαλυράκης;

Μάρτυρας: Μετά τα χτυπήματα. 

Όπως κατέθεσε ο ψαράς, είδε τα δύο αδέλφια να χτυπούν τον πρώην υπουργό «τρεις με τέσσερις φορές. Δεν έπεσε αμέσως στη θάλασσα. Λίγο μετά τα χτυπήματα, έγειρε και έπεσε… στην δεξιά πλευρά του φουσκωτού, στη μέση του σκάφους».

Ο κ. Κωνσταντόπουλος ζήτησε από την υπεράσπιση «να αποσαφηνίσει εάν επιμένει στην υπερασπιστική γραμμή ότι από πλευράς της οικογένειας Βαλυράκη υπήρχε προσδοκία αποζημίωσης από τις ασφαλιστικές. Εμμένουν σε αυτήν την συνωμοσιολογία;».

Πρόεδρος: Δικονομικά σε αυτό το στάδιο δεν είναι υποχρεωμένοι.

Υπεράσπιση: Έχει επανατεθεί το ζήτημα. Είναι γνωστοί οι ισχυρισμοί μας στο δικαστήριο. Να διακόπτουμε την εξέταση μάρτυρα για να «απολογηθούμε» μας προσβάλλει. Στις ερωτήσεις της η υπεράσπιση επιχείρησε να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του μάρτυρα, καθώς θεωρεί ότι ο κ. Ασμάνης δεν ήταν πράγματι αυτόπτης και για αυτό δεν κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό. Ο ίδιος έχει δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για το θέμα αυτό. Η εξέταση του μάρτυρα συνεχίζεται.

