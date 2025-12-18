Αναταράξεις φέρνει το… κόμμα Καρυστιανού: Τι λένε συγγενείς θυμάτων, οι παρεμβάσεις Φαραντούρη, Καμμένου και το 31% της MRB 

Οι δηλώσεις, σχεδόν προαναγγελτικές, της Μαρίας Καρυστιανού στις οποίες άφησε εντελώς ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος, σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έχουν… ταράξει τα νερά σε πολιτικό επίπεδο.

Είναι χαρακτηριστικό πως χθες στη δημοσκόπηση της MRB, οι ερωτηθέντες απάντησαν πως θα την ψήφιζαν σε ποσοστό 31,8%, εφόσον ηγούνταν ενός νέου κόμματος!

Το ποσοστό της ήταν μεγαλύτερο από αυτό των Τσίπρα και Σαμαρά σε αντίστοιχο ερώτημα, κάτι που… ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σκέψη της.

Επιφυλακτικοί ή και αντίθετοι οι συγγενείς των θυμάτων

Ωστόσο, οι συγγενείς των θυμάτων έχουν τις ενστάσεις τους. Ηδη ο Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος στα Τέμπη, του οποίου είναι πρόεδρος, έχει διαχωρήσει τη θέση του από τις σκέψεις της.

Σε ανακοίνωση ανέφεραν ότι είναι αντίθετοι με μια τέτοια κίνηση, αλλά είναι προσωπική της απόφαση. Μια απόφαση που ωστόσο θα φέρει εξελίξεις στον Σύλλογο ο οποίος ήδη σχεδιάζει τα επόμενα βήματά του και είναι πολύ πιθανό μέσα στα επόμενα 24ωρα να προχωρήσει στην απομάκρυνσή της.

Το θέμα έθιξε και η Ελένη Βασάρα σε δηλώσεις της στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1.

«Η κ. Καρυστιανού είναι πρόεδρος του Συλλόγου, προσωπικά και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, ενώ είναι με την ιδιότητα της προέδρου του Συλλόγου να παρουσιάζεται και να κάνει δηλώσεις για σχηματισμό “κινήματος“, το οποίο πιθανόν να μετεξελιχθεί σε κόμμα και τα λοιπά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ότι δεν έχουμε καμία εμπλοκή με όλα αυτά τα σενάρια περί σχηματισμού κινήματος- κόμματος» είπε αρχικά.

«Δεν τα λέει στο όνομα του Συλλόγου, αλλά τα δηλώνει με την ιδιότητα του προέδρου του Συλλόγου. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό γιατί οι στόχοι μας είναι άλλοι. Αυτές οι ενέργειες όχι μόνο δεν εκφράζουν τον Σύλλογο, αλλά δρουν αποπροσανατολιστικά στον αγώνα που δίνουμε εμείς οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών και να δημιουργείς κόμμα» πρόθεσε.

Από τη πλευρά του και ο Πάνος Ρούτσι εξέφρασε την αντίθεσή του με τις σκέψεις της Καρυστιανού.

«Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εφόσον θέλει να κάνει κάποιο κίνημα, ο σύλλογος πρέπει να αποφασίσει αν θα πάρει την ίδια γραμμή. Η δικιά μου θέση είναι ότι θα το παλέψω με όσες δυνάμεις έχω και με τη δύναμη του κόσμου» είπε χαρακτηριστικά.

Ενας άλλος συγγενής των θυμάτων των Τεμπών και μέλος του συλλόγου, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 δεν εξέφρασε αντίθεση με την πρόθεση της Καρυστιανού να κάνει κόμμα – όλοι έχουν δικαίωμα ως πρόσωπα να κάνουν τις επιλογές τους – , αλλά είπε ότι ο ίδιος δεν θα συμπλεύσει με την ΜΚ.

Στο πλευρό της Καρυστιανού πολιτικοί

Η δημοσκοπική άνοδος της Καρυστιανού, αλλά -κυρίως -η πρόθεσή της να φτάσει ως την συμμετοχή ενός νέου κόμματος με αυτή ηγέτιδα ή έστω στέλεχος, εκτιμήθηκε από ορισμένα πολιτικά πρόσωπα.

Ο Νικόλας Φαραντούρης τοποθετήθηκε θετικά στο ενδεχόμενο αυτό, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρει ότι είναι «καλοδεχούμενο» ένα κόμμα Καρυστιανού.

Από την μεριά του ο Πάνος Καμμένος, την στήριξε ανοιχτά λέγοντάς της να συνεχίσει παρά τον πόλεμο που δέχεται.

