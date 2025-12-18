search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 12:28
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

18.12.2025 11:49

Καμμένος στηρίζει Καρυστιανού: Σε πολεμάνε γιατι σε φοβούνται

18.12.2025 11:49
Στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού τάχθηκε ο Πάνος Καμμένος, σε μια στιγμή που η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών δέχεται «πυρά πανταχόθεν» μετά τις δηλώσεις της που δείχνουν την πρόθεσή της να κατέλθει στην πολιτική.

Σχολιάζοντας ανάρτηση της Μ. Καρυστιανού στο Χ, στην οποία διέψευδε κάποια δημοσιεύματα περί ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός της, ο Π. Καμμένος έγραψε ότι «ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον σας και από γνωστούς υπαλλήλους του συστήματος είναι πράγματι γιατί σας υπολογίζουν και σας φοβούνται. Συνεχίστε χωρίς κανένα από το πολιτικό σύστημα και θα δικαιωθείτε από τον Ελληνικό Λαό. Η Δικαιοσύνη και η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσει. ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΟΥΣ».

Αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον η στήριξη που παρέχει ο πρώην υπουργός στην Μ. Καρυστιανού.

