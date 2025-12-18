Νικόλας Φαραντούρης: «Καλοδεχούμενο το κόμμα Καρυστιανού»

«Απολύτως καλοδεχούμενο» χαρακτηρίζει ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι υπάρχει κινητοποίηση για ένα «κίνημα πολιτών το οποίο ζητά εν τέλει δικαιοσύνη και διαφάνεια», με τα εν λόγω αιτήματα να «εκφράζουν την συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών».

Αναφερόμενος στη συνέχια στο επεισόδιο του ξυλοδαρμού δημοσιογράφου από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, ο κ. Φαραντούρης ξεκαθάρισε ότι είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε σωματική, λεκτική ή ψυχολογική βία.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων σημείωσε:

Με αφορμή το επεισόδιο με τον ευρωβουλευτή κ. Ν. Παππά

«Είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε σωματική, λεκτική ή ψυχολογική βία. Από εκεί και πέρα προσωπικά δεν έχω μιλήσει με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, έχω κι εγώ ενημέρωση δημοσιογραφική.

Λυπάμαι πραγματικά που μια ολομέλεια η οποία μάλιστα είναι και κρίσιμη να επισκιάζεται από τέτοια γεγονότα. Στεναχωριέμαι κι εγώ, λυπούμαι βαθύτατα».

Ερωτηθείς ποια είναι η άποψή του για το ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού

«Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η κινητοποίηση ανθρώπων για ένα κίνημα πολιτών το οποίο ζητά εν τέλει δικαιοσύνη και διαφάνεια, είναι απολύτως καλοδεχούμενο κάτι τέτοιο.

Θεωρώ ότι η Μαρία Καρυστινού από μόνη της αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν δικαιοσύνη και διαφάνεια εκφράζουν την συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών.

Το βλέπω θετικά και το καλωσορίζω ένα κίνημα που θα εκφράσει το πάνδημο αίτημα για διαφάνεια και δικαιοσύνη».

