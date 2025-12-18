search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 14:38
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 12:15

Νικόλας Φαραντούρης: «Καλοδεχούμενο το κόμμα Καρυστιανού»

18.12.2025 12:15
farantouris new

«Απολύτως καλοδεχούμενο» χαρακτηρίζει ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι υπάρχει κινητοποίηση για ένα «κίνημα πολιτών το οποίο ζητά εν τέλει δικαιοσύνη και διαφάνεια», με τα εν λόγω αιτήματα να «εκφράζουν την συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών».

Αναφερόμενος στη συνέχια στο επεισόδιο του ξυλοδαρμού δημοσιογράφου από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, ο κ. Φαραντούρης ξεκαθάρισε ότι είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε σωματική, λεκτική ή ψυχολογική βία.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων σημείωσε:

Με αφορμή το επεισόδιο με τον ευρωβουλευτή κ. Ν. Παππά

«Είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε σωματική, λεκτική ή ψυχολογική βία. Από εκεί και πέρα προσωπικά δεν έχω μιλήσει με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, έχω κι εγώ ενημέρωση δημοσιογραφική.

Λυπάμαι πραγματικά που μια ολομέλεια η οποία μάλιστα είναι και κρίσιμη να επισκιάζεται από τέτοια γεγονότα. Στεναχωριέμαι κι εγώ, λυπούμαι βαθύτατα».

Ερωτηθείς ποια είναι η άποψή του για το ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού

«Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η κινητοποίηση ανθρώπων για ένα κίνημα πολιτών το οποίο ζητά εν τέλει δικαιοσύνη και διαφάνεια, είναι απολύτως καλοδεχούμενο κάτι τέτοιο.

Θεωρώ ότι η Μαρία Καρυστινού από μόνη της αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν δικαιοσύνη και διαφάνεια εκφράζουν την συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών.

Το βλέπω θετικά και το καλωσορίζω ένα κίνημα που θα εκφράσει το πάνδημο αίτημα για διαφάνεια και δικαιοσύνη».

Διαβάστε επίσης

Γαβριήλ Σακελλάριδης: Ανάρτηση καταδίκης του Παππά με… αιχμες για Τσίπρα

ΣΥΡΙΖΑ: Πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας για Νίκο Παππά – Απαντούν στις επιθέσεις της κυβέρνησης με Αυγενάκη

Νίκος Παππάς: Το κακό είχε ξεκινήσει από τα… παρκέ – Τα επεισόδια με Σκουντή, Μπουρούση και Σκουρτόπουλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
artificial_intelligence
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καμπανάκι για απώλεια θέσεων εργασίας λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

giorgos-mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη – Οι άσεμνες χειρονομίες και οι ανήθικες προτάσεις

trump ballroom
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ανακαινίζει» κι άλλα ιστορικά κτίρια… α λα Λευκός Οίκος – Η καταστροφή των μνημείων και οι αντιδράσεις

drdeath2
ΚΟΣΜΟΣ

Frédéric Péchier: Ένοχος ο «Δρ. Θάνατος» που δηλητηρίαζε τους ασθενείς του, καταδικάστηκε σε ισόβια – «Εξαιρετικά διεστραμμένος, δολοφόνος κατά συρροή»

bbc_trump_1812_1920-1080_new
MEDIA

BBC: Τα επιχειρήματα με τα οποία αντικρούει την αγωγή από τον Ντόναλντ Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

oukranos-fotia
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλημα σοκ στη Βιέννη: Βασάνισαν και έκαψαν ζωντανό τον γιο του αντιδημάρχου στο Χάρκοβο

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 14:36
artificial_intelligence
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καμπανάκι για απώλεια θέσεων εργασίας λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

giorgos-mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη – Οι άσεμνες χειρονομίες και οι ανήθικες προτάσεις

trump ballroom
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ανακαινίζει» κι άλλα ιστορικά κτίρια… α λα Λευκός Οίκος – Η καταστροφή των μνημείων και οι αντιδράσεις

1 / 3