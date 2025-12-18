ΣΥΡΙΖΑ: Πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας για Νίκο Παππά – Απαντούν στις επιθέσεις της κυβέρνησης με Αυγενάκη

Μετά τις πρώτες και ταχύτατες κινήσεις του Σωκράτη Φάμελλου για τον πρώην, πλέον, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά – τον έθεσε εκτός ευρωομάδας και εισηγήθηκε στο αρμόδιο όργανο την διαγραφή του από το κόμμα, τον λόγο τώρα έχει η Επιτροπή Δεοντολογίας, της οποίας πρόεδρος είναι ο Φώτης Κουβέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι το θέμα να εισαχθεί για συζήτηση στην Επιτροπή όσο γρηγορότερα γίνεται, μέσα στις γιορτές δηλαδή, ει δυνατόν και πριν τα Χριστούγεννα.

Ήδη ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει δρομολογήσει κάποιες ενέργειες.

Σήμερα, το αργότερο αύριο, θα σταλεί με e-mail στο Νίκο Παππά μια κλήση να υποβάλλει ένα απολογητικό υπόμνημα.

Παρόμοιο e-mail θα σταλεί και στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο καλώντας τον, αν θέλει, να προσθέσει κάποια στοιχεία, πέραν αυτών που ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Αφού συλλεχθεί το υλικό, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μερικών ημερών, τότε ο Φώτης Κουβέλης θα εισαγάγει το θέμα στην Επιτροπή, η οποία σημειώνεται θα μπορούσε να παρέμβει και αυτεπάγγελτα, χωρίς την καταγγελία – αναφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ουδέν σχόλιο για Πολάκη

Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί μια φυγή προς τα μπρος, επικεντρώνοντας στο αντιπολιτευτικό έργο. Την ίδια ώρα η Κουμουνδούρου είναι φανερό ότι δεν θέλει να δώσει την παραμικρή έκταση στη διαφωνία του Παύλου Πολάκη, και αποφεύγουν να σχολιάσουν την στάση του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο βουλευτής Χανίων, διαφώνησε με τη διαγραφή και ζήτησε να ερευνηθεί καλύτερα το θέμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι περιγραφές στο δικόγραφο δεν συμφωνούν απόλυτα με το πώς παρουσιάστηκαν τα γεγονότα στα ΜΜΕ, ενώ αφήνει υπαινιγμούς και για σκοπιμότητες του δημοσιογράφου.

Σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις που δέχεται από την κυβέρνηση και συγκεκριμένα την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά με … Αυγενάκη.

Ζαχαριάδης απαντά σε Μαρινάκη με … Αυγενάκη: «Άστο Παύλο δεν είμαστε ίδιοι»

Σε ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, απαντώντας στον Παύλο Μαρινάκη, θύμισε ότι στη 3 Ιουλίου του 2024, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παίρνοντας θέση για το συμβάν της χειροδικίας του Λευτέρη Αυγενάκη ανφέρε ότι «συμπεριφορές του τύπου “ξέρεις ποιος είμαι εγώ;” δεν γίνονται ανεκτές και κρίνονται ακαριαία».

«Το συμβάν ήταν η δημοσιοποίηση του βίντεο που εμφανίζει τον Λευτέρη Αυγενάκη να χειροδικεί σε βάρος υπαλλήλου στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”», συμπλήρωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Και πρόσθεσε: «Ήταν 20 Δεκεμβρίου 2024… Επιστρέφει στην ΚΟ της ΝΔ ο Λευτέρης Αυγενάκης».

«Άστο Παύλο δεν είμαστε όλοι ίδιοι… Ούτε θα γίνουμε» καταλήγει.

