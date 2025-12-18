Δημοσκοπήσεις Δεκεμβρίου: Η φθορά, ο κατακερματισμός και ο συλλέκτης έντασης

Οι τρεις δημοσκοπήσεις της χθεσινής ημέρας (Pulse/ΣΚΑΪ, Opinion Poll/Action24 και οι εξαμηνιαίες «Τάσεις» της MRB) σκιαγραφούν ένα πολιτικό σκηνικό σταθερής πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας με φθορά και μείωση ποσοστών αλλά και μιας αντιπολίτευσης που παραμένει κατακερματισμένη, με την Πλεύση Ελευθερίας να λειτουργεί ως ο βασικός «συλλέκτης έντασης» της συγκυρίας.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι μόνο το στιγμιότυπο της 17ης Δεκεμβρίου 2025, αλλά και η εικόνα που προκύπτει όταν το συγκρίνεις με τις αντίστοιχες μετρήσεις του Νοεμβρίου.

Πρώτο συμπέρασμα: η ΝΔ κρατά την πρωτιά, αλλά σε ρυθμό «σταθερότητα με τριβές». Στην Pulse (πρόθεση ψήφου), η ΝΔ από 24,5% τον Νοέμβριο υποχωρεί στο 23,5% σήμερα, δηλαδή -1,0 μονάδα. Στην Opinion Poll η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου είναι στο 23,8% και στην εκτίμηση ψήφου από 30,2% πέφτει στο 29,7% (-0,5). Αντίθετα, η MRB (πρόθεση) δείχνει μικρή ενίσχυση από 22,0% σε 22,6% (+0,6). Το άθροισμα αυτών δεν είναι «στροφή»• είναι μια εικόνα πρωτιάς χωρίς εκτίναξη, με διακυμάνσεις που συνάδουν με περιβάλλον υψηλής πίεσης (ακρίβεια, ΟΠΕΚΕΠΕ, κινητοποιήσεις), όπου η κυβέρνηση δεν καταρρέει δημοσκοπικά, αλλά επίσης δεν παράγει νέο κύμα δυναμικής. Με άλλα λόγια: ο «πήχης» της ΝΔ είναι πιο πολύ η διαχείριση της φθοράς παρά η επέκταση ακροατηρίου.

Δεύτερο συμπέρασμα: το ΠΑΣΟΚ μένει δεύτερο, αλλά παραμένει «κολλημένο» στην αδυναμία να μειώσει ουσιαστικά την απόσταση. Η βελόνα είναι ακούνητη. Στην Pulse, το ΠΑΣΟΚ από 11,5% πάει στο 11,0% (-0,5). Στην Opinion Poll, από 13,7% πάει στο 13,6% (-0,1), δηλαδή πρακτικά αμετάβλητο. Στην MRB, από 10,2% ανεβαίνει σε 10,9% (+0,7). Άρα, ναι, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, αλλά όχι η «μεγάλη μετατόπιση» που θα επέτρεπε στο ΠΑΣΟΚ να μετατρέψει τη δεύτερη θέση σε κυβερνητική εναλλακτική. Το πρόβλημα εδώ είναι στρατηγικό: όσο η δεύτερη θέση δεν συνοδεύεται από αίσθηση προοπτικής και διείσδυσης προς το κέντρο και τους αναποφάσιστους, τόσο η «πίεση» μεταφέρεται σε άλλα αντισυστημικά ή “τιμωρητικά” κανάλια.

Τρίτο συμπέρασμα: ο ΣΥΡΙΖΑ επιβιώνει αριθμητικά, αλλά πολιτικά κινείται ανάμεσα σε στασιμότητα και τις σποραδικές αναλαμπές. Στην Pulse παραμένει σταθερός: 5,5% τον Νοέμβριο και 5,5% σήμερα (Δ=0,0). Στην Opinion Poll, έχει μικρή βελτίωση στην εκτίμηση ψήφου: 4,2% → 4,5%. Το μεγάλο “σπάσιμο” έρχεται στη σύγκριση MRB: 3,6% τον Νοέμβριο → 6,0% στις «Τάσεις» Δεκεμβρίου +2,4. Αυτή η απόκλιση είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο: είτε αποτυπώνει μερική επανασυσπείρωση ενός κομματιού της αριστερής ψήφου σε περίοδο έντασης, είτε διαφορετική αποτύπωση της στιγμής που δεν έχει ακόμη «κλειδώσει» ως τάση. Και στις δύο ερμηνείες, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει χαμηλά: το κρίσιμο δεν είναι αν είναι 4,5% ή 6,0%, αλλά ότι δεν δείχνει ικανότητα να ανακτήσει ρόλο πόλου.

Τέταρτο συμπέρασμα: η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει ανοδικά ως “φορέας οργής και αντισυστημικής εκπροσώπησης”. Στην Pulse εμφανίζεται στο 9% στην πρόθεση ψήφου. Στην Opinion Poll στην εκτίμηση ψήφου φτάνει 10,1%. Στην MRB (Δεκ.) καταγράφεται 7,5% στην πρόθεση ψήφου. Το κοινό νήμα είναι ότι, σε μια συγκυρία θεμάτων υψηλής θεσμικής δυσπιστίας, η Πλεύση δεν χρειάζεται να πείσει ότι «μπορεί να κυβερνήσει» για να ανεβεί: της αρκεί να πείσει ότι «μπορεί να συγκρουστεί».

Πέμπτο συμπέρασμα: το “κόμμα Τσίπρα” λειτουργεί ως δεξαμενή προσδοκίας, αλλά με αντιφατικά σήματα ανά εταιρεία και ερώτηση. Η Pulse δείχνει ότι όσοι δηλώνουν «θετικοί» σε κόμμα Τσίπρα πέφτουν από 14% (Νοέμβριος) σε 11% (Δεκέμβριος). Η Opinion Poll καταγράφει «βέβαιη δυνητική ψήφο» για κόμμα Τσίπρα στο 9%. Στις «Τάσεις» της MRB, σε σενάριο νέου κόμματος με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το ποσοστό που δηλώνει ότι θα το ψήφιζε αποτυπώνεται σαφώς υψηλότερα (στο 23,2%). Αυτές οι διαφορές δεν αναιρούνται μεταξύ τους: απλώς μετρούν διαφορετικά πράγματα (συμπάθεια/ενδιαφέρον, “βέβαιη” δυνητική ψήφος, σενάριο κάλπης). Η πολιτική ανάγνωση είναι ότι υπάρχει χώρος στο κέντρο-αριστερά, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμη ο μηχανισμός μετατροπής του σε σταθερή πρόθεση ψήφου.

Στο δίμηνο Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου οι μετρήσεις για ένα ενδεχόμενο «κόμμα Τσίπρα» δεν λένε ένα πράγμα• λένε τρία διαφορετικά. Η Pulse (ΣΚΑΪ) καταγράφει ότι η ιδέα ενός κόμματος Τσίπρα δεν “ανάβει” αυθόρμητα: όσοι το βλέπουν θετικά ή με ενδιαφέρον πέφτουν από 14% τον Νοέμβριο στο 11% τον Δεκέμβριο (πτώση -3). Την ίδια στιγμή, στην προηγούμενη μέτρηση είχε αποτυπωθεί και ένα θεωρητικό «εκλογικό ταβάνι» έως 24%, δηλαδή μια δεξαμενή που μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο υπό προϋποθέσεις (πρόσωπα, αφήγημα, συγκυρία).

Η MRB δίνει την πιο “χειρουργική” εικόνα: τον Νοέμβριο, 20,9% δήλωνε ότι θα το ψήφιζε «σίγουρα ή μάλλον», ενώ τον Δεκέμβριο η εταιρεία ξεχωρίζει ένα σκληρό πυρήνα 8,3% από την ευρύτερη περίμετρο 23,2%. Με άλλα λόγια, υπάρχει ακροατήριο, αλλά ο σταθερός “σκληρός” κορμός είναι μονοψήφιος.

Η Opinion Poll υπογραμμίζει το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο: το αρνητικό τείχος. 65,9% δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε ποτέ κόμμα Τσίπρα, ενώ οι θετικές/πιθανές απαντήσεις είναι πιο κατακερματισμένες (9% “πολύ”, 9,7% “αρκετά”, 11,5% “λίγο”). Συμπέρασμα: υπάρχει «περίμετρος», αλλά για να γίνει κάλπη χρειάζεται μετατροπή σε «βέβαιη» ψήφο και διάσπαση του ισχυρού αντι-Τσίπρα μπλοκ.

Το συνολικό μήνυμα των τριών μετρήσεων είναι καθαρό: η ΝΔ προηγείται, το ΠΑΣΟΚ δεν απογειώνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει ρόλο, η Πλεύση κεφαλαιοποιεί θυμό, και ο “παράγοντας Τσίπρας” παραμένει υπόσχεση που δεν έχει πάρει ακόμη μορφή. Αν το πολιτικό σύστημα ήταν χρηματιστήριο, θα λέγαμε ότι βλέπουμε νευρική αγορά με λίγους αγοραστές και πολλούς θεατές.

