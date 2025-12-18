Δημοσκοπήσεις Δεκεμβρίου: Η φθορά, ο κατακερματισμός και ο συλλέκτης έντασης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι τρεις δημοσκοπήσεις της χθεσινής ημέρας (Pulse/ΣΚΑΪ, Opinion Poll/Action24 και οι εξαμηνιαίες «Τάσεις» της MRB) σκιαγραφούν ένα πολιτικό σκηνικό σταθερής πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας με φθορά και μείωση ποσοστών αλλά και μιας αντιπολίτευσης που παραμένει κατακερματισμένη, με την Πλεύση Ελευθερίας να λειτουργεί ως ο βασικός «συλλέκτης έντασης» της συγκυρίας.
Το ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι μόνο το στιγμιότυπο της 17ης Δεκεμβρίου 2025, αλλά και η εικόνα που προκύπτει όταν το συγκρίνεις με τις αντίστοιχες μετρήσεις του Νοεμβρίου.
Στο δίμηνο Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου οι μετρήσεις για ένα ενδεχόμενο «κόμμα Τσίπρα» δεν λένε ένα πράγμα• λένε τρία διαφορετικά. Η Pulse (ΣΚΑΪ) καταγράφει ότι η ιδέα ενός κόμματος Τσίπρα δεν “ανάβει” αυθόρμητα: όσοι το βλέπουν θετικά ή με ενδιαφέρον πέφτουν από 14% τον Νοέμβριο στο 11% τον Δεκέμβριο (πτώση -3). Την ίδια στιγμή, στην προηγούμενη μέτρηση είχε αποτυπωθεί και ένα θεωρητικό «εκλογικό ταβάνι» έως 24%, δηλαδή μια δεξαμενή που μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο υπό προϋποθέσεις (πρόσωπα, αφήγημα, συγκυρία).
Η MRB δίνει την πιο “χειρουργική” εικόνα: τον Νοέμβριο, 20,9% δήλωνε ότι θα το ψήφιζε «σίγουρα ή μάλλον», ενώ τον Δεκέμβριο η εταιρεία ξεχωρίζει ένα σκληρό πυρήνα 8,3% από την ευρύτερη περίμετρο 23,2%. Με άλλα λόγια, υπάρχει ακροατήριο, αλλά ο σταθερός “σκληρός” κορμός είναι μονοψήφιος.
Η Opinion Poll υπογραμμίζει το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο: το αρνητικό τείχος. 65,9% δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε ποτέ κόμμα Τσίπρα, ενώ οι θετικές/πιθανές απαντήσεις είναι πιο κατακερματισμένες (9% “πολύ”, 9,7% “αρκετά”, 11,5% “λίγο”). Συμπέρασμα: υπάρχει «περίμετρος», αλλά για να γίνει κάλπη χρειάζεται μετατροπή σε «βέβαιη» ψήφο και διάσπαση του ισχυρού αντι-Τσίπρα μπλοκ.
Το συνολικό μήνυμα των τριών μετρήσεων είναι καθαρό: η ΝΔ προηγείται, το ΠΑΣΟΚ δεν απογειώνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει ρόλο, η Πλεύση κεφαλαιοποιεί θυμό, και ο “παράγοντας Τσίπρας” παραμένει υπόσχεση που δεν έχει πάρει ακόμη μορφή. Αν το πολιτικό σύστημα ήταν χρηματιστήριο, θα λέγαμε ότι βλέπουμε νευρική αγορά με λίγους αγοραστές και πολλούς θεατές.
