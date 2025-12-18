Θάνατος 3χρονου στην Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία ως την Τρίτη πήρε η μητέρα του παιδιού

Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη, πήρε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ανακοπή λόγω ασιτίας.

Η μητέρα του βρέθηκε το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε χθες, αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού, κάτι που οδήγησε στη σύλληψή της.

Υπενθυμίζεται, ότι η ίδια η μητέρα μετέφερε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο χθες. Για την υπόθεση οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και οι παππούδες του παιδιού, στο σπίτι των οποίων φιλοξενούταν η οικογένεια και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Διαβάστε επίσης:

Η μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη – Οι άσεμνες χειρονομίες και οι ανήθικες προτάσεις

Κρήτη: Εντοπισμός 70 μεταναστών μέσα σε δύο βάρκες νότια της Γαύδου

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη για συνέργεια στον 30χρονο – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί