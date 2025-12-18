search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 16:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 15:16

Θάνατος 3χρονου στην Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία ως την Τρίτη πήρε η μητέρα του παιδιού

18.12.2025 15:16
nosokomeio-alexandroupoli-new

Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη, πήρε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ανακοπή λόγω ασιτίας.

Η μητέρα του βρέθηκε το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. 

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε χθες, αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού, κάτι που οδήγησε στη σύλληψή της.

Υπενθυμίζεται, ότι η ίδια η μητέρα μετέφερε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο χθες. Για την υπόθεση οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και οι παππούδες του παιδιού, στο σπίτι των οποίων φιλοξενούταν η οικογένεια και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Διαβάστε επίσης:

Η μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη – Οι άσεμνες χειρονομίες και οι ανήθικες προτάσεις

Κρήτη: Εντοπισμός 70 μεταναστών μέσα σε δύο βάρκες νότια της Γαύδου

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη για συνέργεια στον 30χρονο – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
triantopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τίτλοι τέλους στην ανάκριση για το μπάζωμα στα Τέμπη – Τι είπε στην απολογία του ο Τριαντόπουλος

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

«Μάχη σώμα με σώμα» μεταξύ Alpha και Mega και χθες (17/12) για την πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών

donald tusk 99 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόοδο «βλέπει» ο Τουσκ στις συνομιλίες της ΕΕ για το δάνειο στην Ουκρανία μέσω της αρπαγής των ρωσικών κεφαλαίων

bath_hot-water_1812_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε μπάνιο με πολύ ζεστό νερό – Ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία

zoi-adonis-24
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου – Τον συνέδεσε με βιασμούς ανηλίκων στην Εξεταστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

oukranos-fotia
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλημα σοκ στη Βιέννη: Βασάνισαν και έκαψαν ζωντανό τον γιο του αντιδημάρχου στο Χάρκοβο

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 16:43
triantopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τίτλοι τέλους στην ανάκριση για το μπάζωμα στα Τέμπη – Τι είπε στην απολογία του ο Τριαντόπουλος

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

«Μάχη σώμα με σώμα» μεταξύ Alpha και Mega και χθες (17/12) για την πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών

donald tusk 99 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόοδο «βλέπει» ο Τουσκ στις συνομιλίες της ΕΕ για το δάνειο στην Ουκρανία μέσω της αρπαγής των ρωσικών κεφαλαίων

1 / 3