Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοερευνητή – Οι έρευνες για αγνοούμενους με κβαντική φυσική, DNA και… Nintendo

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» σχετικά με την υπόθεση του ψευτοερευνητή στην Κρήτη, ο οποίος ισχυριζόταν ότι μπορεί να εντοπίσει αγνοούμενους με μια μέθοδο βασισμένη σε κβαντική φυσική, DNA και δορυφορική παρακολούθηση.

Μάλιστα, ο 54χρονος ψευτοερευνητής είχε καταφέρει να πείσει περί της… αυθεντίας του τον υπεύθυνο της Γραμμής Ζωής – Silver Alert Γεράσιμο Κουρούκλη, διατεινόμενος πως διέθετε πρωτοποριακές τεχνικές για να εντοπίσει τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη Αλέξη Τσικόπουλο, ενώ είχε αποσπάσει και 5.000 ευρώ από την οικογένειά του.

Ο ίδιος είχε προχωρήσει και σε συμφωνίες με συλλόγους συγγενών ατόμων με Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, λέγοντάς τους πως, σε περίπτωση που χάνονταν οι δικοί τους, είχε τα μέσα για να τους βρει.

Αξίζει, ακόμη, να σημειωθεί, ότι οι χρεώσεις του δεν αφορούσαν μόνο στις «έρευνες» που έκανε, αλλά και στο γεγονός ότι θα βρισκόταν «σε επιφυλακή», ώστε να μη συμβεί το απευχόμενο.

Στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τις προαναφερθείσες συμφωνίες ως «σφραγίδες» ποιότητας των υπηρεσιών του, για να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το πελατολόγιό του.

Η κονσόλα παιχνιδιών που… εντόπιζε τους αγνοούμενους

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Live News, ο 54χρονος δρούσε μέσω ιστοτόπου, ο οποίος παρουσιαζόταν ως «βιτρίνα» ερευνητικού ινστιτούτου, που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε.

Εκμεταλλευόμενος την έλλειψη γνώσεων αλλά και την αγωνία των θυμάτων του, χρησιμοποιούσε πομπώδεις όρους για να περιγράψει τη «διαδικασία έρευνας» που ακολουθούσε, καθώς ισχυριζόταν πως εκμεταλλευόταν την… κβαντική φυσική, σε συνδυασμό με την ταυτοποίηση DNA, για να εντοπίζει μέσω ενός αόριστου παγκόσμιου στίγματος αγνοούμενους.

Όσο για τη «συσκευή» την οποία παρουσίαζε στους πελάτες του, ως αυτή που χρησιμοποιούσε για να «στέλνει σήμα» στα συστήματα ανίχνευσης, ήταν μία… φορητή κονσόλα παιχνιδιών της Nintendo.

Την Παρασκευή η δίκη του 54χρονου – Κατηγορείται για απάτη κατά συρροή

Μετά την αποκάλυψη της δράσης του, οι Αρχές οδηγήθηκαν στην σύλληψη του 54χρονου, ο οποίος θα δικαστεί την Παρασκευή, 19/12, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για απάτες κατά συρροή, τελεσμένες και σε απόπειρα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το zarpanews.gr, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και παρότι τα στοιχεία του 54χρονου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, έχουν φτάσει στις Αρχές και άλλες καταγγελίες για αποπροσανατολισμό των ερευνών και σε άλλες υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα.

