Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

Υπάρχουν ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος Αλέξης Τσικόπουλος, που εξαφανίστηκε από τα Χανιά.

Πρωτοποριακή τεχνολογία που χρησιμοποιεί δεδομένα από δορυφόρους και διαθέτει το Silver Alert τον εντόπισε χθες κοντά στο Λιμάνι της Σούδας και σήμερα αργά το μεσημέρι στην πόλη των Χανίων.

«Άμα είναι ζωντανό να μην στιγματιστεί».

Ο Γεράσιμος Κουρούκλης από το Silver Alert σχολίασε ότι περπατάει πολύ γρήγορα και εκτίμησε ότι ίσως απόψε εντοπιστεί.

Ο πατέρας του 33χρονου δήλωσε ότι αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα κι ότι πρόσφατα έκοψε την αγωγή που έπαιρνε. «Από τα 30 του είχε κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα. Όχι ιδιαίτερο. Ήταν γιατρός στο Βενιζέλιο, μάχιμος, δημιουργικός Είχε λάβει και μετά δεν ήθελε να λάβει». Και πρόσθεσε «Άμα είναι ζωντανό να μην στιγματιστεί».

