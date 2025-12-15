search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 22:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 21:16

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

15.12.2025 21:16
kriti_exafanisi

Υπάρχουν ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος Αλέξης Τσικόπουλος, που εξαφανίστηκε από τα Χανιά.

Πρωτοποριακή τεχνολογία που χρησιμοποιεί δεδομένα από δορυφόρους και διαθέτει το Silver Alert τον εντόπισε χθες κοντά στο Λιμάνι της Σούδας και σήμερα αργά το μεσημέρι στην πόλη των Χανίων.

«Άμα είναι ζωντανό να μην στιγματιστεί». 

Ο Γεράσιμος Κουρούκλης από το Silver Alert σχολίασε ότι περπατάει πολύ γρήγορα και εκτίμησε ότι ίσως απόψε εντοπιστεί. 

Ο πατέρας του 33χρονου δήλωσε ότι αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα κι ότι πρόσφατα έκοψε την αγωγή που έπαιρνε. «Από τα 30 του είχε κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα. Όχι ιδιαίτερο. Ήταν γιατρός στο Βενιζέλιο, μάχιμος, δημιουργικός  Είχε λάβει και μετά δεν ήθελε να λάβει». Και πρόσθεσε «Άμα είναι ζωντανό να μην στιγματιστεί». 

Διαβάστε επίσης

Εβδομη ημέρα αγωνίας για τον Αλέξη Τσικόπουλο – Οι έρευνες στον Αποκόρωνα και η αγωνία των γονιών του

Φοινικούντα: Εμμένουν στην αθωότητά τους οι δύο συλληφθέντες ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες στην απολογία τους

«Την έλεγε πρεζάκι και βρομιάρα», λέει η αδελφή της 16χρονης που επιτέθηκε με πεταλούδα σε συμμαθήτρια της – Οι στιγμές πανικού που ακολούθησαν στο 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
probata opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα στοιχεία για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων – Λεφτά ακόμη και σε νεκρούς που έκαναν… αναλήψεις

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό παζάρι για την Ουκρανία στο Βερολίνο με αγκάθι το εδαφικό – «Πιο κοντά από ποτέ» στο τέλος του πολέμου, λέει ο Τραμπ

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Σύντομα η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική

jack white
LIFESTYLE

Ο Τζακ Γουάιτ καταδικάζει τον «εγωπαθή ηττημένο» Ντόναλντ Τραμπ για την αμετροεπή ανάρτηση για τον Ρομπ Ράινερ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 22:37
probata opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα στοιχεία για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων – Λεφτά ακόμη και σε νεκρούς που έκαναν… αναλήψεις

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό παζάρι για την Ουκρανία στο Βερολίνο με αγκάθι το εδαφικό – «Πιο κοντά από ποτέ» στο τέλος του πολέμου, λέει ο Τραμπ

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

1 / 3