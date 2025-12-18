search
18.12.2025 19:30

Ρόδος: Τριάντα μήνες φυλακή σε 59χρονο δάσκαλο καράτε για ασελγείς πράξεις σε ανήλικες μαθήτριές του

Σε τριάντα μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου 59χρονος δάσκαλος καράτε, για ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων μαθητριών του.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, ο 59χρονος κρίθηκε ένοχος για 2 από τις 3 καταγγελίες σε βάρος του, με το δικαστήριο να μην του αναγνωρίζει κάποιο ελαφρυντικό, και την απόφαση να έχει ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» τον Φλεβάρη του 2024, όταν μία 15χρονη συνοδευόμενη από τους γονείς της μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και κατήγγειλε ότι την προηγούμενη ημέρα ο 59χρονος δάσκαλος καράτε εισήλθε στα αποδυτήρια της σχολής και την αγκάλιασε και τη φίλησε στο κεφάλι και στο στήθος.

Η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου και περιέγραψε πράξη χωρίς συναίνεση που της προκάλεσε φόβο και αμηχανία, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μάθημα αναφέροντας έντονη δυσφορία.

Η μητέρα της 15χρονης, από την πλευρά της, κατέθεσε ότι η κόρη της παρακολουθούσε μαθήματα καράτε με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή επί 5,5 χρόνια και περιέγραψε αλλαγή της συμπεριφοράς του στις τελευταίες 6 προπονήσεις, με αναφορές στη σεξουαλική του ζωή και ερωτήσεις προς την ανήλικη.

Ο πατέρας της 15χρονης επιβεβαίωσε ανάλογες πληροφορίες, ενώ τρίτος ενήλικος, από σχολικό περιβάλλον εκτός της σχολής καράτε, κατέθεσε ότι ενημερώθηκε άμεσα από το παιδί για το περιστατικό.

Μετά τη δημοσιοποίηση της αρχικής καταγγελίας, προχώρησαν σε καταγγελίες εναντίον του 59χρονου ακόμη δύο ανήλικες.

Συγκεκριμένα, 16χρονη κοπέλα κατέθεσε ότι τον Δεκέμβριο του 2023 ο 59χρονος την άγγιξε στο στήθος και τη φίλησε στο στόμα. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε μια 14χρονη, που υποστήριξε ότι είχε και εκείνη βιώσει αντίστοιχη συμπεριφορά που την έκανε να αισθανθεί άβολα και να αποχωρήσει από τη σχολή.

Οι αναφορές αυτές οδήγησαν σε έτερη δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και συνέδεσαν τις 2 υποθέσεις ως προς το πρόσωπο του κατηγορούμενου, αξιολογώντας ξεχωριστά το κάθε περιστατικό.

Ελεύθερος μέχρι το Εφετείο ο 59χρονος – Υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του παρερμηνεύθηκε

Όπως σημειώνει το dimokratiki.gr, κατά τη διάρκεια της δίκης ο 59χρονος αρνήθηκε ότι προέβη σε τέτοιου είδους πράξεις και υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του παρερμηνεύθηκε.

Η συνολική ποινή των 30 μηνών φυλάκισης για τον 59χρονο προέκυψε από συγχώνευση επιμέρους ποινών και η αναστολή ως προς την έφεση σημαίνει ότι ο καταδικασθείς παραμένει ελεύθερος μέχρι να αποφανθεί για την υπόθεση το Εφετείο.

