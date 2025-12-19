Αγρίνιο: Εξιτήριο για τον 9χρονο που κατανάλωσε ψυχοφάρμακο από συμμαθητή του μετά από «challenge»

Καλά είναι τα νέα για την υγεία του 9χρονου μαθητή στο Αγρίνιο, ο οποίος νοσηλεύτηκε μετά την κατανάλωση φαρμακευτικού σκευάσματος που του έδωσε συμμαθητής του στο σχολείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου, Μιχάλη Σερασκέρη, στο agriniosite.gr, το παιδί παρουσιάζει καλή κλινική εικόνα και έλαβε εξιτήριο από την κλινική έτσι ώστε να επιστρέψει σπίτι του.

Συνελήφθη η μητέρα του μαθητή που έδωσε το χάπι στον 9χρονο στο Αγρίνιο

Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία, η μητέρα του μαθητή που έδωσε το ψυχοφάρμακο στον 9χρονο στο πλαίσιο challenge, συνελήφθη και κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και σωματική βλάβη.

