17.12.2025 12:52

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος μετά από challenge – Ανήλικος του έδωσε να καταπιεί ψυχοφάρμακα

17.12.2025 12:52
xapia-new

Στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται ένα παιδί 9 χρόνων μετά από challenge που έκανε με έναν φίλο του στο Αγρίνιο.

Τα δύο συνομήλικα παιδιά έπαιζαν τη Δευτέρα (16.12.2025) σε σχολείο στο Αγρίνιο όταν τους ήρθε η ιδέα να κάνουν ένα επικίνδυνο challenge που απαιτούσε να καταπιούν φάρμακα.

Έτσι το ένα παιδί χορήγησε ψυχοφάρμακο στον συνομήλικό του με αποτέλεσμα να νιώσει αδιαθεσία και να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου που χορήγησε το φάρμακο στον συνομήλικό του και κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

