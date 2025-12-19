Παιδικά Χωριά SOS: Όταν η θεσμική αλλαγή δοκιμάζει τα όρια της προστασίας

Σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στην παιδική προστασία γίνεται ολοένα και πιο πιεστική, τα Παιδικά Χωριά SOS βρίσκονται στο επίκεντρο μιας δύσκολης εξίσωσης.

Από τη μία πλευρά η ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική για αποϊδρυματοποίηση και από την άλλη η καθημερινή πραγματικότητα παιδιών που χρειάζονται άμεσα ένα ασφαλές περιβάλλον φροντίδας. Στο πρόσφατο ρεπορτάζ του topontiki.gr γινόταν αναφορά για τις νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις δομές και πως αυτές επηρεάζουν αρνητικά τα Παιδικά Χωριά SOS.

Ο διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS κ. Γιώργος Πρωτόπαππας σε επικοινωνία που είχε με το topontiki.gr σχολιάζοντας ανέφερε ότι οι αλλαγές στην παιδική προστασία δεν αποτελούν συγκυριακή επιλογή, αλλά εντάσσονται σε μια υποχρεωτική και μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση που έχει δρομολογηθεί ήδη από το 2018, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι ο περιορισμός των ιδρυματικών μορφών φροντίδας έως το 2030 και η ενίσχυση εναλλακτικών λύσεων, με έμφαση στην πρόληψη, τη στήριξη της οικογένειας, την αναδοχή και την υιοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πρωτόπαππας υπογραμμίζει ότι τα Παιδικά Χωριά SOS δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κλασικές ιδρυματικές δομές, αλλά ούτε και να παραμένουν αμετάβλητα. «Τα Παιδικά Χωριά SOS, τα οποία δεν αποτελούν ιδρυματικά πλαίσια αλλά χώρους οικογενειακού τύπου φροντίδας, δεν μπορούν και δεν πρέπει να παραμείνουν ίδια με τον τρόπο που λειτουργούσαν πριν από 50 χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι «οι ανάγκες της κοινωνίας και, πολύ περισσότερο, των παιδιών εξελίσσονται».

Κεντρικός άξονας της σύγχρονης πολιτικής παιδικής προστασίας, σύμφωνα με τη διοίκηση των Χωριών SOS, είναι η απομάκρυνση από τη λογική της μακροχρόνιας φιλοξενίας. Όπως σημειώνει ο διευθυντής τους, «σήμερα, είναι κοινά αποδεκτό ότι η φιλοξενία πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση», ενώ στον πυρήνα των παρεμβάσεων πρέπει να βρίσκονται «η πρόληψη, η στήριξη της οικογένειας, η αναδοχή και η υιοθεσία». Πρόκειται για μια φιλοσοφία, όπως τονίζει, στην οποία κινούνται και τα ίδια τα Παιδικά Χωριά SOS.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι το μοντέλο των Χωριών SOS εξελίσσεται. «Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και διεθνώς, τα Παιδικά Χωριά SOS εξελίσσονται: οι χώροι τους μετασχηματίζονται και φιλοξενούν ένα ευρύτερο φάσμα προγραμμάτων και κοινωνικών δράσεων», αναφέρει ο κ. Πρωτόπαππας, προσθέτοντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση επιθυμεί να κινηθεί και το αρμόδιο Υπουργείο στη χώρα μας, με «μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτερη αξιολόγηση και υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών παιδικής προστασίας».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης, τα οποία – όπως λέει – μπορούν να λειτουργήσουν ως «σύμμαχοι και υποστηρικτές του σύγχρονου και καινοτόμου», αναδεικνύοντας λύσεις όπως «η επαγγελματική αναδοχή, η φιλοξενία αναδόχων σε Σπίτια SOS ή ακόμη και διαγενεακά προγράμματα που ενισχύουν τη σύνδεση παιδιών και ηλικιωμένων».

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά που παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε νοσοκομεία, ο διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS επισημαίνει ότι «υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες δεν προϋποθέτουν τη φιλοξενία τους στα Παιδικά Χωριά SOS», υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα αυτό συνδέεται κυρίως με την ανάγκη «ενίσχυσης των κρατικών μηχανισμών και επιτάχυνσης των διαδικασιών της Δικαιοσύνης». Όπως τονίζει, «η ευρωπαϊκή κατεύθυνση είναι σαφής» και ο σχεδιασμός οφείλει να γίνεται «με γνώμονα τις μελλοντικές ανάγκες των παιδιών και όχι τη διατήρηση κεκτημένων του παρελθόντος».

Τέλος, ο κ. Πρωτόπαππας απορρίπτει κατηγορηματικά τις αναφορές περί εγκαταλελειμμένων ή προβληματικών κατοικιών, δηλώνοντας ότι «πρόκειται για ανακριβή περιγραφή που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και πλήττει αδικαιολόγητα το έργο μας». Όπως επισημαίνει, «τα Παιδικά Χωριά SOS επενδύουν διαρκώς στη βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών» και έχουν «επανειλημμένα καταθέσει προτάσεις, συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας και πραγματοποιήσει παρεμβάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο» με αποκλειστικό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των παιδιών.

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Τριάντα μήνες φυλακή σε 59χρονο δάσκαλο καράτε για ασελγείς πράξεις σε ανήλικες μαθήτριές του

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Παιανία – Κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή (Video)

Δικηγόρος Μαζωνάκη για καταγγελία από 21χρονο τραγουδιστή: «Είναι η τελευταία πράξη εκβιασμού από επιχειρηματικά συμφέροντα»