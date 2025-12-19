Αίσιο τέλος! Βρέθηκε σώα η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί από χώρο φιλοξενίας

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 16χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί στις 6 Δεκεμβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

Τα καλά νέα έκανε γνωστά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (19.12.2025), ενημερώνοντας ότι η ανήλικη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η περιπέτεια της 16χρονης έληξε την Παρασκευή, δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που την αναζητούσαν από την ημέρα της εξαφάνισής της.

Οι αρμόδιες διαδικασίες οδήγησαν στον εντοπισμό της ανήλικης, με τις πληροφορίες να επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας της είναι καλή.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη εξαφανίστηκε στις 6 Δεκεμβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνεται άμεσα και να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, ώστε να συμβάλει στον εντοπισμό της.

Όπως αναφέρεται, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην ανήλικη για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο αγωνίας με θετική έκβαση.

