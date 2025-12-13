search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 13:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 11:24

Πάτρα: Επίθεση δέχθηκε διανομέας από άτομα που ήθελαν τον ληστέψουν

13.12.2025 11:24
delivery-listeia-new

Επίθεση δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12/12 διανομέας φαγητού στη συνοικία της Γούβας, στην Πάτρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Φιλελλήνων, κοντά στην Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων φέρεται να απείλησε τον διανομέα και επιχείρησε να τον ληστέψει. Μετά το επεισόδιο, οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο, κινούμενοι προς την οδό Πανεπιστημίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thebest.gr.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε σε καταδίωξη του οχήματος. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 15 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν κλήθηκε να καταθέσει το δίπλωμά του – Η αστυνομία δεν έχει θέσει καμία προθεσμία»

Silver Alert: Αγωνία με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη – Ψάχνουν παντού για ta ίχνη του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
varkelwni
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Όχι στο κυνήγι»: Η Βαρκελώνη στους δρόμους για τα ζώα και τα γκάλγκο

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, κατευθύνει την κεντρική πολιτική της ευρωζώνης»

doukas_santa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το απολαυστικό βίντεο του Χάρη Δούκα με τον Άγιο Βασίλη …και το «λάθος»

finikounta_sillifthentes
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες στη Φοινικούντα: Απολογούνται τη Δευτέρα ο ανιψιός και ο φίλος του ως ηθικοί αυτουργοί – Επιμένουν στην αθωότητά τους (Video)

opekepe 22- new
ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση – Πεθαμένος «έκανε» αναλήψεις χρημάτων, στις 16 οι συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 13:29
varkelwni
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Όχι στο κυνήγι»: Η Βαρκελώνη στους δρόμους για τα ζώα και τα γκάλγκο

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, κατευθύνει την κεντρική πολιτική της ευρωζώνης»

doukas_santa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το απολαυστικό βίντεο του Χάρη Δούκα με τον Άγιο Βασίλη …και το «λάθος»

1 / 3