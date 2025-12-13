Πάτρα: Επίθεση δέχθηκε διανομέας από άτομα που ήθελαν τον ληστέψουν

Επίθεση δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12/12 διανομέας φαγητού στη συνοικία της Γούβας, στην Πάτρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Φιλελλήνων, κοντά στην Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων φέρεται να απείλησε τον διανομέα και επιχείρησε να τον ληστέψει. Μετά το επεισόδιο, οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο, κινούμενοι προς την οδό Πανεπιστημίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thebest.gr.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε σε καταδίωξη του οχήματος. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 15 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν κλήθηκε να καταθέσει το δίπλωμά του – Η αστυνομία δεν έχει θέσει καμία προθεσμία»

Silver Alert: Αγωνία με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη – Ψάχνουν παντού για ta ίχνη του