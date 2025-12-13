Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν κλήθηκε να καταθέσει το δίπλωμά του – Η αστυνομία δεν έχει θέσει καμία προθεσμία»

Διαψεύδει ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Λευτέρης Μανουσάκης, πως ο πελάτης του κλήθηκε να καταθέσει το δίπλωμά του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1, ο κ. Μανουσάκης επανέλαβε πως ο άνθρωπος που οδηγούσε το αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα δεν ήταν ο τενίστας, αλλά ο πατέρας του, ζητώντας προθεσμία ώστε να δοθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητά του.

Ο κ. Μανουσάκης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τα δημοσιεύματα που αποκαλούν «παράνομο» τον τενίστα, ενώ μέχρι πρότινος δεν έχει προβεί σε καμία παράβαση.

«Καμία προθεσμία από την αστυνομία»

«Η αστυνομία δεν έχει θέσει καμία προθεσμία. Υπάρχει ένα ζήτημα που λύνεται και η ελληνική αστυνομία κάνει όπως πρέπει τη δουλειά της. Έχει μια εξαιρετική διοίκηση που εξετάζει τα θέματα που έχουμε θέσει. Δεν καταλήφθηκε να οδηγεί ποτέ ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Δεν υπάρχει καν δικογραφία. Υπάρχει μια προθεσμία που λήγει την Παρασκευή. Θα εκδοθεί ένα δελτίο Τύπου θα τα αναλύει όλα ξεκάθαρα», πρόσθεσε.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή και δεν είναι τυχαίο που δεν έχουμε απαντήσει σε αυτά τα δημοσιεύματα. Υπάρχει μια διαδικασία όπου η αστυνομία εξετάζει τα πάντα. Η απορία όλων είναι εάν έχει δίπλωμα ή όχι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η προθεσμία είναι μια διαδικασία τυπική. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κλήθηκε ποτέ να καταθέσει το δίπλωμά του! Όταν ο οδηγός ταυτοποιηθεί, τότε θα πάει το δίπλωμά του», πρόσθεσε.

«Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές. Γυρνάει και επιστρέφει μετά από έναν μεγάλο τραυματισμό και αυτό που ζητά από όλους εμάς είναι να τον στηρίξουμε. Όχι να μπαίνουμε και να διανθίζουμε χαιρέκακα ότι θα μπορούσε να αποτελέσει έναν κοινό παραβάτη. Λειτουργεί απόλυτα νομότυπα. Ουδέποτε υπήρξε παράνομος ο Στέφανος Τσιτσιπάς», κατέληξε.

