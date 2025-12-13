search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

13.12.2025 09:08

Λεωφορεία: Στάση εργασίας στις 17 Δεκεμβρίου – Ποιες ώρες τραβούν «χειρόφρενο» οι εργαζόμενοι

13.12.2025 09:08
Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 11:00 έως τις 17:00 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

