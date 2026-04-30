Στον ανακριτή ο 89χρονος: Βαρύ κατηγορητήριο για τους πυροβολισμούς

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα, μετά την προθεσμία που έλαβε, ο 89χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς με κυνηγετική καραμπίνα σε γραφείο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στη Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Στον ηλικιωμένο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα, καθώς κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και για διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, κατηγορείται για πλημμελήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και άλλων όπλων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Κράτηση ή «βραχιολάκι»

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό. Σημειώνεται ότι ο νόμος προβλέπει διαφορετική ποινική μεταχείριση για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, σε σχέση με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Αυτό σημαίνει ότι ο 89χρονος μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, μπορεί είτε να τεθεί σε προσωρινή κράτηση είτε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι», εφόσον ανακριτής και εισαγγελέας αποφανθούν ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου κινδύνου ή ανάγκης κράτησης.

Παράλληλα, θα εξεταστεί αν ο 89χρονος χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, δεδομένου του ιστορικού του και της προηγούμενης νοσηλείας του με δικαστική εντολή. Αν προφυλακιστεί, μπορεί να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Ο ίδιος ο ηλικιωμένος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι «ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα, αποφάσισα να πάω».

Ο 89χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι τροποποίησε την καραμπίνα, αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάννη, ώστε να χωρά κάτω από την καμπαρντίνα του και να μπορεί να τη μεταφέρει χωρίς να γίνεται αντιληπτός, καθώς και ότι είχε αγοράσει τα δύο όπλα πριν από περίπου πέντε χρόνια από Ρομά στην περιοχή της Καλαμάτας.

Προσχεδιασμός και… απόδραση

Από τα όσα είπε μετά τη σύλληψή του, η αστυνομία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο 89χρονος σχεδίαζε εδώ και καιρό την επίθεση. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι είχε μεριμνήσει και για τη διαφυγή του στο εξωτερικό, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι σήμερα το απόγευμα με πλοίο της γραμμής προς Ανκόνα της Ιταλίας.

Επιπλέον, ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε χθες το πρωί από το σπίτι του στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού παρέδωσε στις αρχές μια βαλίτσα και ένα σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του ο δράστης. Κατά την έρευνα στις χειραποσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε φακέλους που περιείχαν συνολικά 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ.

Στη βαλίτσα του βρέθηκαν ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, ξυραφάκια, τα φάρμακά του, ακόμη και το πιεσόμετρο του, καθώς και το διαβατήριό του, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε προετοιμαστεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

Εκτός από το περίστροφο με τα έξι φυσίγγια που βρέθηκε πάνω του μετά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις τσέπες του οκτώ ακόμη φυσίγγια για περίστροφο και ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου, καθώς και 300 ευρώ.

