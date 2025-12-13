search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 11:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 09:54

Silver Alert: Αγωνία με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη – Ψάχνουν παντού για ta ίχνη του

13.12.2025 09:54
kriti_exafanisi

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου εξφανίστηκαν την περασμένη Κυριακή (7/12).

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αστυνομικές Αρχές από τους γονείς του 33χρονου, οι οποίοι διαμένουν εκτός Κρήτης και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός.

Το βράδυ της Παρασκευής ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του και μετά τη δήλωση εξαφάνισης που υπέβαλαν οι γονείς του στις αρμόδιες Αρχές, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του.

Ψάχνουν παντού για ίχνη του 33χρονου

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το όχημα του 33χρονου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του στο neakriti.gr, το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά αναζητώντας βοήθεια.

Στην οικία του στο Ηράκλειο, βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρουν οι οικείοι του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,92 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του. Παρά τη συστηματική κινητοποίηση των Αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον άμεσο εντοπισμό του.

Διαβάστε επίσης:

Λεωφορεία: Στάση εργασίας στις 17 Δεκεμβρίου – Ποιες ώρες τραβούν «χειρόφρενο» οι εργαζόμενοι

Δεν το κουνάνε από τα μπλόκα οι αγρότες – Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση στη Λάρισα

Το πάρκο είχε τη δική του ιστορία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
delivery-listeia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση δέχθηκε διανομέας από άτομα που ήθελαν τον ληστέψουν

christmas dinner new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι ερωτήσεις που χαλάνε το εορταστικό τραπέζι και πώς να τις αντιμετωπίσεις χωρίς ένταση, απολογίες ή καβγά

miss_finland
LIFESTYLE

Φινλανδία: Την… έφαγε το «τρώγοντας με έναν Κινέζο» – Πήραν τον τίτλο της Miss Finland μετά τη «ρατσιστική» ανάρτηση

trump epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Νέες φωτογραφίες που «καίνε» τον πρόεδρο των ΗΠΑ – «Δεν είναι κάτι σπουδαίο», απαντά (Video)

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Πάει πολύ το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για “Γκρούεζες”» – «Διπλάσιες οι δαπάνες στον προϋπολογισμό για την υγεία το 2026»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 11:24
delivery-listeia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση δέχθηκε διανομέας από άτομα που ήθελαν τον ληστέψουν

christmas dinner new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι ερωτήσεις που χαλάνε το εορταστικό τραπέζι και πώς να τις αντιμετωπίσεις χωρίς ένταση, απολογίες ή καβγά

miss_finland
LIFESTYLE

Φινλανδία: Την… έφαγε το «τρώγοντας με έναν Κινέζο» – Πήραν τον τίτλο της Miss Finland μετά τη «ρατσιστική» ανάρτηση

1 / 3