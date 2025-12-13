Silver Alert: Αγωνία με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη – Ψάχνουν παντού για ta ίχνη του

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου εξφανίστηκαν την περασμένη Κυριακή (7/12).

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αστυνομικές Αρχές από τους γονείς του 33χρονου, οι οποίοι διαμένουν εκτός Κρήτης και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός.

Το βράδυ της Παρασκευής ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του και μετά τη δήλωση εξαφάνισης που υπέβαλαν οι γονείς του στις αρμόδιες Αρχές, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του.

Ψάχνουν παντού για ίχνη του 33χρονου

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το όχημα του 33χρονου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του στο neakriti.gr, το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά αναζητώντας βοήθεια.

Στην οικία του στο Ηράκλειο, βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρουν οι οικείοι του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,92 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του. Παρά τη συστηματική κινητοποίηση των Αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον άμεσο εντοπισμό του.

Διαβάστε επίσης:

Λεωφορεία: Στάση εργασίας στις 17 Δεκεμβρίου – Ποιες ώρες τραβούν «χειρόφρενο» οι εργαζόμενοι

Δεν το κουνάνε από τα μπλόκα οι αγρότες – Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση στη Λάρισα

Το πάρκο είχε τη δική του ιστορία