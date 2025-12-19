Aγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους – Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων

Κλιμακώνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες στη Θεσσαλονίκη, προχωρώντας σε μόνιμο αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων.

Με το ρεύμα για Αθήνα να παραμένει κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου, οι αγροτοκτηνοτρόφοι του μπλόκου προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής σε πενθήμερο ολικό αποκλεισμό και για την κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ενώ η διέλευση θα ανοίξει ξανά την Τρίτη, ενόψει των διακοπών και της μετακίνησης των εκδρομέων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα αποφάσεις, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα ανοίξουν συμβολικά τις μπάρες στα διόδια Ωραιοκάστρου το Σάββατο και την Κυριακή από τις 12.00 έως τις 15.00 το μεσημέρι, σε συνεννόηση με την αστυνομία. Την Κυριακή αγρότες του Λαγκαδά από το μπλόκο του Δερβενίου αναμένεται να μοιράσουν προϊόντα σε διερχόμενους οδηγούς και να τους ενημερώσουν για τα αιτήματα. Στη δράση θα συμμετάσχουν και αγρότες από το μπλόκο της Χαλκηδόνας, οι οποίοι σήμερα θα αποκλείσουν συμβολικά την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Εδέσσης από τις 17.00 έως τις 19.00.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Ρούζιος, μέλος του αγροτικού συλλόγου Κυνηνων- Μαλγάρων, μετά από τα Χριστούγεννα θα ακολουθήσει ο ίδιος σχεδιασμός και για την πρωτοχρονιά, σε περίπτωση που δε δοθούν λύσεις στα αιτήματα που έχουν αποστείλει στην κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, όπως αποφάσισαν κατά την χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών, το σαββατοκύριακο αγρότες από μπλόκα της Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν σε νέα συμβολική κινητοποίηση με διαμοιρασμό προϊόντων σε διερχόμενους πολίτες.

«Δεν θα ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο»

Στο μεταξύ, τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής σχολίασαν οι αγρότες που χθες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους ως και τη Δευτέρα.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης περί «αχρείαστης ταλαιπωρίας της κοινωνίας» ζητώντας να ανοίξουν τα μπλόκα, ενώ την ίδια ώρα ο Μάκης Βορίδης ρίχνει «λάδι στη φωτιά» απειλώντας τους αγρότες πως όσο παραμένουν στα μπλόκα, «στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας»!

Μητσοτάκης: Τα μπλόκα έχουν επιπτώσεις στην οικονομία

Ο πρωθυπουργός ανέφερε στα ΜΜΕ πως η κυβέρνηση «λέει ‘ναι’ στο διάλογο» και «’όχι’ –με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο– στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, κάποιοι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, οι χειμερινοί προορισμοί θέλουν να λειτουργήσουν. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους».

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι αγρότες δήλωναν ξεκάθαρα βέβαια πως στις γιορτές δεν θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και θα πάει να κάνει τις διακοπές τους.

Αγρότες: Οι δρόμοι θα ανοίξουν στις γιορτές, εμείς θα παραμείνουμε εκεί

Ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων Κώστας Ανεστίδης σχολίασε στο ThessPost.gr: «Θα μεριμνήσουμε και να πάνε και να γυρίσουν οι ταξιδιώτες. Θα ανοίξουμε όλα τα μπλόκα την ημέρα που θα το ανακοινώσουμε, τα τρακτέρ δε θα φύγουν από το δρόμο αλλά θα είναι ανοιχτή η διέλευση των ταξιδιωτών που θέλουν να κάνουν Χριστούγεννα και η επιστροφή τους.

Αυτά τα χρήματα τα οποία μας έκλεβαν τόσο καιρό υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού και την αιγίδα Αυγενάκη, τώρα το κατάλαβε τελικά ο κ. πρωθυπουργός, μετά από 7 χρόνια που μας έκλεβαν, που πήγαν τα χρήματα;

Χθες πήγε να υπογράψει τη συμφωνία Μercosur. Ρώτησε κανέναν τι σημαίνει Mercosur και τι θα υπογράψει; Πρέπει να είναι πρωθυπουργός όλων των ελλήνων με υπευθυνότητα, όχι μόνο των μεγάλων. Και υπάρχουν και μικρομεσαίες τάξεις».

«Η κοινωνία είναι στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή και την ευχαριστούμε για αυτό. Εμείς θα διευκολύνουμε την κοινωνία να μετακινηθεί στις γιορτές και ελπίζουμε το ίδιο να πράξει με τον τρόπο της και η πολιτεία.

Αν φύγει ο πρωτογενής τομέας θα υπάρξουν συνέπειες και για την οικονομική ευημερία του κράτους αλλά και την κοινωνική συνοχή» είπε από τη πλευρά του ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Πρόκληση Βορίδη: Με το «δεν μιλάω» στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας

Την ίδια ώρα ο Μάκης Βορίδης πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις με τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ για τα μπλόκα

«Τι παραπάνω μπορεί να κάνει η κυβέρνηση; Στα μέγιστα ζητήματα όπως είναι το πετρέλαιο, το ηλεκτρικό ρεύμα, οι πληρωμές, για αυτά η κυβέρνηση πήρε θετική θέση», ανέφερε αρχικά ο πρώην υπουργός.

«Τα μέτρα δεν εφαρμόζονται με το πάτημα ενός κουμπιού, χρειάζονται και κάποιες μεταρρυθμίσεις. Αυτό που βλέπω από πλευράς κυβερνήσεως είναι ότι σε μείζονα ζητήματα, σε θέματα μεγάλης σημασίας, η κυβέρνηση τους λέει ‘ελάτε’ και μάλιστα με μια θετική διάθεση. Και για το ρεύμα είδα το ίδιο και για τις πληρωμές.

Δεν μπορεί η άλλη πλευρά να λέει ‘όχι, δεν μιλάω’. Με το ‘δεν μιλάω’, στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας. Γιατί κάπως πρέπει να συμφωνήσουμε στο ότι πρέπει να προχωρήσουμε.

Πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να πούμε ‘θέλω 7, από αυτά εγώ μπορώ να κάνω 2, για τα 3 σας λέω πως τα εξετάζω και θα τα δω στη συνέχεια και τα 2 τα απορρίπτω και σας λέω δεν μπορώ να τα κάνω’. Έτσι γίνεται αυτή η κουβέντα» πρόσθεσε και συνέχισε:

«Εάν κάποιος λέει ‘δεν μιλάω, γιατί θεωρώ τον διάλογο προσχηματικό’, τι προσχηματικό; Σε έναν διάλογο που δεν έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση ήδη δηλώνει ότι ‘είμαστε έτοιμοι για αυτό και αυτό το μέτρο’.

Τι το προσχηματικό έχει αυτό; Εάν αυτός είναι ο τρόπος που καταλαβαίνουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τον διάλογο, τότε αρχίζει κανείς να αναρωτιέται: αντικείμενο είναι τα αιτήματα των αγροτών ή τίποτα άλλο; Η σφοδρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, η πρόσκληση φθοράς στην κυβέρνηση».

Στη συνέχεια ο κ. Βορίδης ανέφερε πως «η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη… Δεν μπορεί οι κινητοποιήσεις να δημιουργούν γενικότερη δυσλειτουργία και να μεταφέρουν βαριές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Εδώ υπάρχουν αγαθά που πρέπει να προστατευτούν».

