search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 07:48
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 06:06

Μητσοτάκης: «Χωρίς δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη-μέλη το δάνειο προς την Ουκρανία» – Τι είπε για αγρότες και ΟΠΕΚΕΠΕ

19.12.2025 06:06
mitsotakis sunodos

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ρωτήθηκε για το δάνειο-«γέφυρα» για το οποίο συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτής της λύσης.

«Καταρχάς έγινε εκτενέστατη συζήτηση η οποία εξέτασε και τις δύο επιλογές χρηματοδότησης της Ουκρανίας που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμιά ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η ενδεδειγμένη λύση λαμβάνοντας υπόψη την συνθετότητα και τις νομικές δυσκολίες του εγχειρήματος να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι παγωμένοι ρωσικοί πόροι, ενδεχόμενο το οποίο δεν αποκλείστηκε στα συμπεράσματα τα οποία συμφωνήσαμε αλλά το οποίο ακόμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο επεξεργασίας σε περίπτωση που καταλήξουμε σε αυτή τη λύση».

«Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να καλύψει για το άμεσο μέλλον τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και ότι η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας, όπως είπα, το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, χωρίς δηλαδή να υπάρχουν πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη μέλη».

Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Ερωτηθείς για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το αν βλέπει κίνδυνο οι πόροι για την άμυνα και την Ουκρανία να «θυσιάσουν» άλλους, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Νομίζω ότι προτρέχουμε λίγο. Ουσιαστικά οι συζητήσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ξεκινούν μόλις τώρα. Αυτό το οποίο επί της αρχής έχει συμφωνηθεί είναι η βασική αρχιτεκτονική του, αλλά δεν έχει γίνει καμία συγκεκριμένη πρόταση ακόμη, πέραν της αρχικής τοποθέτησης της Επιτροπής σχετικά με τα ποσά και το πώς αυτά κατανέμονται στις διάφορες κατηγορίες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ένα είναι βέβαιο, κι αυτό διαφάνηκε και από τη σημερινή συζήτηση: ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα χωρών, θα τις χαρακτήριζα φίλους της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που δεν πρόκειται ουσιαστικά να δεχτούν περικοπές στα δύο αυτά προγράμματα, τα οποία αποτελούν και τους βασικούς δύο πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες όλο το πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Όμως εκτιμώ ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι σύνθετες και δύσκολες, η κυπριακή προεδρία η οποία αναλαμβάνει σε δώδεκα μέρες από τώρα θα παρουσιάσει εικάζω τις πρώτες προτάσεις της για τις συγκεκριμένες κατανομές των πόρων και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα μπορούμε να συμφωνήσουμε για το επόμενο δημοσιονομικό πολυετές πλαίσιο».

Η Ελλάδα ως γέφυρα στην Ανατολική Μεσόγειο

Ερωτηθείς για το ρόλο της Ελλάδας ως «γέφυρας» στην ανατολική Μεσόγειο και τον πιθανό πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στάσης για τη Μέση Ανατολή ενόψει της επίσκεψής του τη Δευτέρα στην Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Καταρχάς θεωρώ σημαντικό ότι θα επισκεφτώ τη Δευτέρα στα πλαίσια της τριμερούς συνάντησης Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ και τη Ραμάλα αλλά προφανώς και την Ιερουσαλήμ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που παραδοσιακά διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ αλλά και εξαιρετικές σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή, οπότε θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα περάσουμε από τη φάση της πρώτης πολυπόθητης ανακωχής στα επόμενα στάδια του σχεδίου όπως αυτό τουλάχιστον έχει συμφωνηθεί από όλους τους εμπλεκομένους και να διερευνήσουμε τον ρόλο τον οποίο μπορεί η Ελλάδα να παίξει σε αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση θέλω να επαναλάβω ότι το τριμερές σχήμα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ φέρνει κοντά χώρες που αποτελούν, θα έλεγα, παράγοντες και πυλώνες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και εκτιμώ ότι οι συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν σε αυτήν την συγκυρία, λαμβάνοντας υπόψη και το τι έχει διαμειφθεί στη Γάζα τα τελευταία χρόνια, θα είναι εξαιρετικά σημαντικές».

Αγρότες και ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ναι στον διάλογο, όχι στα μπλόκα»

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε:

«Κάποιοι αγρότες αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Λέμε ‘ναι’ στο διάλογο λέμε όμως ‘όχι’ –με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο– στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, κάποιοι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, οι χειμερινοί προορισμοί θέλουν να λειτουργήσουν. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα. Αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω και να επαναλάβω με κάθε τρόπο ότι η εξυγίανση, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, για την οποία θα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία αύριο, μάλλον σήμερα, γιατί είναι 4 το πρωί ώρα Ελλάδος, αποτελεί μια δοκιμασία και μια πρόκληση για όλα κόμματα αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε ότι θέλουν να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί οι οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται. Οφείλουν να στηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση και να μη στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο. Ήδη αυτή η μεταρρύθμιση έχει οδηγήσει σε εξοικονομήσεις πόρων. Πόρων οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν όπως έχουμε πει στους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, στους παραγωγούς, στους βαμβακοπαραγωγούς. Και με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε τελικά στην πράξη αυτό το οποίο λέμε, ότι όχι απλά δεν χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά τελικά τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν από την εξυγίανση του συστήματος θα τα καρπωθούν αυτοί που τα έχουν πραγματικά ανάγκη».

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Παππάς: «Δεν δραπέτευσε από το Στρασβούργο για να αποφύγει τη σύλληψη» λέει το περιβάλλον του

Πώς οι αγρότες στριμώχνουν την κυβέρνηση – Η τακτική και η αμηχανία

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πάνω από 8 στους 10 στηρίζουν τους αγρότες – Υποχωρεί η ΝΔ – Πώς βλέπουν νέους κομματικούς σχηματισμούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός 545 μεταναστών μέσα σε αλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά της Γαύδου

krokodeilos_new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 10χρονο στην Ινδονησία: Τον άρπαξε κροκόδειλος ενώ κολυμπούσε με φίλους του

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Μειωμένες κατά 308 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Ρυθμίζονται τα μικρά, μένουν απλήρωτα τα μεγάλα και ο λογαριασμός φουσκώνει

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με έναν 27χρονο νεκρό στη Νέα Φιλαδέλφεια, η μηχανή του συγκρούστηκε με τρόλεϊ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX - The Cabaret Edition

agrotes-mploka-ap-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς οι αγρότες στριμώχνουν την κυβέρνηση - Η τακτική και η αμηχανία

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 07:46
limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός 545 μεταναστών μέσα σε αλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά της Γαύδου

krokodeilos_new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 10χρονο στην Ινδονησία: Τον άρπαξε κροκόδειλος ενώ κολυμπούσε με φίλους του

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

1 / 3