Κλέαρχος Μαρουσάκης: Χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα πριν την Πρωτοχρονιά

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook, έδωσε την τάση του καιρού μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, και σύμφωνα με τον ίδιο, το σκηνικό θα χωριστεί σε δύο φάσεις.

Μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου θα είναι φθινοπωρινός ο καιρός, ενώ η Πρωτοχρονιά θα μπει με κρύο και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Αναλυτικά η πρόγνωσή του:

Με την υποχώρηση του ατμοσφαιρικού βουνού από αύριο και στη συνέχεια, ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες και στη χώρα μας με αποτέλεσμα ο φθινοπωρινός καιρός να επιστρέφει μετά από ένα διάλειμμα μερικών ημερών όπου ο ήπιος καιρός ως προς τις βροχές και τα χιόνια τουλάχιστον, κυριάρχησε.

Έτσι λοιπόν από αύριο ξεκινάει η “παρέλαση” διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες όπως είχαμε σημειώσει και στις πρώτες μας εκτιμήσεις αρκετές ημέρες πριν.

Δύο καιρικές φάσεις ως την Πρωτοχρονιά

Ως προς την τάση του καιρού μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις.

1η ΦΑΣΗ (ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές – καταιγίδες, οι ενισχυμένοι νοτιάδες στις θάλασσές μας και τα χιόνια στα ψηλά βουνά.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την γιορτή των Χριστουγέννων φαίνεται να διαρκεί μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου περίπου.

2η ΦΑΣΗ (ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, η επικράτηση ενισχυμένων νοτιάδων – βοριάδων, οι πολλές και έντονες βροχές κοντά στη θάλασσα και τα πολλά χιόνια στα βουνά μας και πιθανόν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την Πρωτοχρονιά, φαίνεται να κρατάει και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Όπως όλα δείχνουν η κατάρρευση του αντικυκλώνα – ατμοσφαιρικού βουνού για φέτος, έρχεται πάνω στην ώρα απομακρύνοντας τα Πασχούγεννα και φέρνοντάς μας τα Χριστούγεννα ή με άλλα λόγια τον φυσιολογικό για την εποχή καιρό.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα και οι οποίοι εστιάζονται στα κύματα κακοκαιρίας που θα μας απασχολήσουν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.

Τσατραφύλλιας: Τάση για κρύες καταστάσεις την Πρωτοχρονιά

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, η πρώτη εκτίμηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό μιλά για λίγες βροχές την ημέρα των Χριστουγέννων και τάση για πιο κρύες συνθήκες από την Παρασκευή 26/12 έως την Πρωτοχρονιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του:

Παρά τις πιέσεις, δεν μπορώ ακόμη να δώσω με βεβαιότητα απαντήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, καθώς η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια.

Ωστόσο θα προσπαθήσω να δώσω μια πρώτη τάση-εκτίμηση.

Σάββατο 20/12 -Δευτέρα 22/12:

Λίγες βροχές κεντρικά και νότια – μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Τρίτη 23/12 -Τετάρτη 24/12:

θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή -περισσότερες βροχές δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο- ισχυροί νοτιάδες -χιόνια στα χιονοδρομικά

Χριστούγεννα:

Θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή-λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια.

Παρασκευή 26/12 -Πρωτοχρονιά:

Τάση για πιο κρύες καταστάσεις».

