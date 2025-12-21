search
21.12.2025 19:06

Ρούτσι για την εκταφή του γιου του: «Θέλουμε να γίνει με το πρωτόκολλο της Interpol – Δεν τους εμπιστευόμαστε εδώ» (video)

21.12.2025 19:06
panos-routsi

Ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγελής που έχασαν τα παιδιά τους στο δυστύχημα των Τεμπών μίλησαν για το αίτημα εκταφής στο Mega.

Οι δύο γονείς μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» ανέφεραν πως συνολικά εννέα είναι οι οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών που έχουν υποβάλλει αιτήματα για εκταφή των σορών των συγγενών τους.

Αυτό που ζητούν οι οικογένειες είναι να γίνει η εκταφή με βάση το πρωτόκολλο της Interpol. Επίσης, ζητούν χημικές, βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις ενώ επιθυμούν να πάρουν δείγματα και οι δικοί τους τεχνικοί σύμβουλοι.

Το αίτημά τους παραμένει ακόμη υπό εξέταση, ωστόσο, οι γονείς ζητούν να γίνει μόνο υπό το της Interpol, ειδάλλως δεν επιθυμούν να γίνει η εκταφή.

«Πήγαμε τις δηλώσαμε. Εμείς δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα εργαστήρια εδώ. Κάποιες εξετάσεις δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν εδώ. Εμείς περιμένουμε την Εισαγγελία να ορίσει ιατροδικαστή. Από τη στιγμή που θα ορίσει ιατροδικαστή πρέπει να δούμε αν θα τον δεχτούμε και θα βάλουμε και δικούς μας τεχνικούς συμβούλους. Εμείς τους έχουμε βρει τους τεχνικούς συμβούλους. Άρα δεν καθυστερούμε εμείς τη διαδικασία εκταφής, εμείς περιμένουμε τη Δικαιοσύνη να ορίσει ιατροδικαστή» ανέφερε ο Ρούτσι.

«Είχαμε πει από την αρχή, από όταν ξεκίνησε ο Πάνος την απεργία, ότι θα έλεγαν ναι εφόσον θα είχαν εξασφαλίσει το να διαχειριστούν το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Δεν έχουν βρει τρόπο ακόμα να διαχειριστούν αυτά που θα προκύψουν από τις χημικές εξετάσεις. Τότε θα επιτρέψουν να προχωρήσουν» πρόσθεσε ο Ηλίας Παπαγγελής.

