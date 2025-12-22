search
22.12.2025 08:04

Δήμος Αθηναίων: Aπό σήμερα η επιστροφή πινακίδων ΙΧ από τη Δημοτική Αστυνομία – Η διαδικασία

22.12.2025 08:04
Τέλη κυκλοφορίας: Τελευταία μέρα για την πληρωμή τους – Τι γίνεται με την κατάθεση πινακίδων - Media

Από σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται, προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Πώς γίνεται η επιστροφή πινακίδων

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22), από τις 09.00 έως τις 14.30.

Δε θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης, που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από Δικαστικές Αρχές.

