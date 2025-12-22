search
ΕΛΛΑΔΑ

22.12.2025 09:55

Εντοπισμός ακόμη 60 μεταναστών στη Γαύδο – Ανάμεσά τους και μικρά παιδιά (photos)

Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς το βράδυ της Κυριακής (21/12) εντοπίστηκαν 108 μετανάστες ανοιχτά της Παλαιόχωρας, ενώ τα ξημερώματα της Δευτέρας εντοπίστηκαν ακόμη 60 ανοιχτά της Γαύδου.

Οι 60 μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους και μικρά παιδιά, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας να μεταφερθούν στα Χανιά.

Οι συνεχείς αφίξεις μεταναστών προκαλούν ασφυξία στις τοπικές αρχές, οι οποίες με κάθε δυνατό τρόπο και με τη συμβολή εθελοντών προσπαθούν να διαχειριστούν όσο καλύτερα μπορούν την κατάσταση.

