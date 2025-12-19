Μαζωνάκης: Έκανε πρεμιέρα μετά τη μήνυση – «Είμαι ο Γιώργος, ο αληθινός» (Video)

Πρεμιέρα στην Ακτή Πειραιώς έκανε, το βράδυ της Πέμπτης (19/12/), ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες ώρες μετά την κατάθεση μήνυσης εις βάρος του από τον τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο, γνωστό ως Stef, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή καταχειροκροτούμενος, ενώ απευθυνόμενος στο κοινό είπε:

«Να συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης… ο αληθινός! Να περάσουμε καλά και να είστε ο εαυτός σας».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Happy Day, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο νυχτερινό κέντρο αρκετές ώρες νωρίτερα για την προετοιμασία του, επιλέγοντας να μην κάνει καμία δήλωση στους δημοσιογράφους.

«Με νοιάζει να βγει η αλήθεια»

Η μήνυση κατατέθηκε από τον Στέφανο Παπαδόπουλο, το πρωί της Πέμπτης (18/12)για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο, με την υπόθεση να εξετάζεται, πλέον, από τις αρμόδιες Αρχές.

Το περιστατικό που καταγγέλεται φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο και συγκεκριμένα, την ημέρα της πρόβας τζενεράλε στο μαγαζί που ο καταγγέλλων εργαζόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μετά το τέλος της πρόβας, -όπως ισχυρίζεται ο καταγγέλλων- δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του καλλιτέχνη, όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κοκαΐνη και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Όπως καταγγέλλεται, στη συνέχεια ακολούθησαν επίμονα μηνύματα από τον Γιώργο Μαζωνάκη για να συναντηθούν, τα οποία ωστόσο διαγράφηκαν, καθώς επρόκειτο για μηνύματα με αυτόματη διαγραφή μετά από συγκεκριμένο χρόνο.

«Ότι έζησα και ότι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση. Θα τα πούμε όλα στο μέλλον, υπάρχουν μάρτυρες. Είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο. Θέλω να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο δεν με νοιάζει. Τα γεγονότα που καταγγέλλονται συνέβησαν τέλος Μαρτίου με Απρίλιο. Συνέχισα και ολοκλήρωσα τη συνεργασία μου. Είναι η δουλειά μου, να σβήσω τη δουλειά μου από τα social; Είναι ένα βιογραφικό» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο 21χρονος.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης αρνείται κάθε κατηογρία, κάνοντας λόγο εκβίαση και οργανωμένο σχέδιο, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου, Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου. Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του» ανέφερε η ανακοίνωση του δικηγόρου του.

Διαβάστε επίσης:

Κέιτ Γουίνσλετ: Το «πέρασμα» στη σκηνοθεσία και τα εμπόδια – «Θεωρούν ότι επειδή είσαι γυναίκα δεν ξέρεις τι να κάνεις»

Τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας του θα λάβει ο Χάρισον Φορντ από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών

Ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στη μικρή οθόνη μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση – Θα παίξει σε ιταλική σειρά