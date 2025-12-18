Κέιτ Γουίνσλετ: Το «πέρασμα» στη σκηνοθεσία και τα εμπόδια – «Θεωρούν ότι επειδή είσαι γυναίκα δεν ξέρεις τι να κάνεις»

Στις δυσκολίες και τα εμπόδια που συνάντησε στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο αναφέρθηκε η Κέιτ Γουίνσλετ σε πρόσφατη συνέντευξή της, σημειώνοντας ότι ως γυναίκα σκηνοθέτις αναγκάστηκε να «ζητήσει χάρες» και να κάνει αμέτρητα τηλεφωνήματα, αφού δεν υπήρχε ενδιαφέρον από χρηματοδότες.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε πρώτη φορά πίσω από τις κάμερες στην ταινία «Goodbye June», με την ίδια να περιγράφει στο podcast «Kermode & Mayo’s Take» ότι το γεγονός ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό για την ταινία της, είχε ως αποτέλεσμα ένα μέρος του συνεργείου να αμειφθεί χαμηλότερα από ό,τι έπρεπε.

«Όταν είσαι γυναίκα, κάνεις αμέτρητα τηλεφωνήματα και ζητάς χάρες, οπότε με έναν προϋπολογισμό όπως του ”Goodbye June”, μπορεί να ζητάς από ανθρώπους να έρθουν να δουλέψουν με λιγότερα απ’ όσα παίρνουν την εβδομάδα», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

«Μιλάω για τους επικεφαλής των τμημάτων και τα συνεργεία τους. Κάποιες φορές οι άνθρωποι “χάνουν” κάτι, γιατί θέλουν να είναι μέρος αυτής της εμπειρίας και θέλουν να σε στηρίξουν, και αυτό το ζήσαμε και στο ”Goodbye June”», συνέχισε.

«Όταν μια γυναίκα περνά στη σκηνοθεσία, οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι υπερβολικά ματαιόδοξη»

Η ίδια ανέφερε ότι οι γυναίκες ηθοποιοί που περνούν στη σκηνοθεσία υποτιμώνται, καθώς υπάρχει η προκατάληψη: «Κάπως υπάρχει αυτή η κοινωνική υπόθεση ότι οι άνδρες θα ξέρουν αυτόματα τι κάνουν, ενώ η ίδια υπόθεση δεν γίνεται για τις γυναίκες».

«Αυτό δεν είναι σωστό και δεν είναι δίκαιο, γιατί σημαίνει ότι θα είναι πιο δύσκολο για εμάς να γυρίσουμε ταινίες, πιο δύσκολο να πάρουμε τους προϋπολογισμούς που χρειαζόμαστε για να τις κάνουμε», πρόσθεσε.

Kate Winslet says crew on Goodbye June were underpaid because she couldn't get the budget due to being a female director as she hits out at industry sexism https://t.co/XEE6bjEMHt — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 18, 2025

«Υπάρχει κάτι πολύ παράξενο με τις γυναίκες, ειδικά όταν είσαι ηθοποιός που περνά στη σκηνοθεσία. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι είσαι λίγο υπερβολικά ματαιόδοξη και ότι θέλεις να μένεις όλη μέρα στο τρέιλερ σου και “θα το κάνεις όντως καλά;”», συμπλήρωσε η Κέιτ Γουίνσλετ στο ίδιο θέμα.

«Αυτό που θα έλεγα είναι ότι χρησιμοποιείται διαφορετική “γλώσσα” όταν απευθύνονται σε γυναίκες σκηνοθέτιδες σε σχέση με άντρες σκηνοθέτες. Υπάρχει διαφορετικό λεξιλόγιο όταν μιλούν σε ηθοποιούς που γίνονται σκηνοθέτιδες, σε σχέση με άνδρες ηθοποιούς που γίνονται σκηνοθέτες», εξήγησε.

