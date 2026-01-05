search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 10:40
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 09:25

Ο Κώστας Καραμανλής αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

05.01.2026 09:25
KOSTAS_KARAMANLIS_0501

Τα συλλυπητήρια του για την τραγική και αιφνίδια απώλεια του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη εξέφρασε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

«Με συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη.

Στη μακρά δημοσιογραφική του διαδρομή, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, πάνω απ’ όλα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τηλεθεατή, πέτυχε να δημιουργήσει δική του σχολή στην επικοινωνία με τους πολίτες. Τους έδωσε φωνή και εκείνοι τον στήριξαν με την εμπιστοσύνη τους.

Θα θυμάμαι πάντα τις ειλικρινείς και γόνιμες συζητήσεις μας, την αμεσότητα, την ευθύτητα και την ευγένεια που τον χαρακτήριζαν.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου» αναφέρει στη δήλωση του.

Διαβάστε επίσης:

Επιμένουν στη ΝΔ στα περί ανασχηματισμού

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη συμμαχία των προθύμων

Στα… τάρταρα η ΝΔ στις αγροτικές περιοχές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
madouro-gios
ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους – Φόβος και αβεβαιότητα στη Βενεζουέλα

papadakis-giorgos–new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Θρήνος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» – «Ανήκει στον αστερισμό του μύθου της ελληνικής δημοσιογραφίας» (Video)

survivor_2026
MEDIA

ΣΚΑΪ: Έξι και σήμερα για την πρεμιέρα της νέας παραλλαγής του «Survivor» – Η πρώτη ντουζίνα παικτών

tyrique_jones_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Ταϊρίκ Τζόοουνς

avatar
ΣΙΝΕΜΑ

Το «Avatar: Fire and Ash» έσπασε τα ταμεία: Πάνω από 1 δισ. σε 18 μέρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 10:40
madouro-gios
ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους – Φόβος και αβεβαιότητα στη Βενεζουέλα

papadakis-giorgos–new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Θρήνος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» – «Ανήκει στον αστερισμό του μύθου της ελληνικής δημοσιογραφίας» (Video)

survivor_2026
MEDIA

ΣΚΑΪ: Έξι και σήμερα για την πρεμιέρα της νέας παραλλαγής του «Survivor» – Η πρώτη ντουζίνα παικτών

1 / 3