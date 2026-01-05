Ο Κώστας Καραμανλής αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Τα συλλυπητήρια του για την τραγική και αιφνίδια απώλεια του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη εξέφρασε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

«Με συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη.

Στη μακρά δημοσιογραφική του διαδρομή, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, πάνω απ’ όλα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τηλεθεατή, πέτυχε να δημιουργήσει δική του σχολή στην επικοινωνία με τους πολίτες. Τους έδωσε φωνή και εκείνοι τον στήριξαν με την εμπιστοσύνη τους.

Θα θυμάμαι πάντα τις ειλικρινείς και γόνιμες συζητήσεις μας, την αμεσότητα, την ευθύτητα και την ευγένεια που τον χαρακτήριζαν.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου» αναφέρει στη δήλωση του.

Διαβάστε επίσης:

Επιμένουν στη ΝΔ στα περί ανασχηματισμού

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη συμμαχία των προθύμων

Στα… τάρταρα η ΝΔ στις αγροτικές περιοχές