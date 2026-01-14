Τετ-α-τετ Τασούλα – Καραμανλή: Η «γαλάζια» σημειολογία και το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας, η εικόνα των δύο ανδρών στο Προεδρικό Μέγαρο φέρει βαρύνοντα συμβολισμό. Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, η οποία διήρκεσε μία ώρα και διεξήχθη σε άριστο κλίμα, δεν ήταν απλώς εθιμοτυπική. Ήταν μια κίνηση με βαθύ πολιτικό αποτύπωμα, που στέλνει πολλαπλά μηνύματα τόσο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό.

Οι δεσμοί τεσσάρων δεκαετιών

Η χημεία μεταξύ των δύο ανδρών δεν είναι τυχαία, καθώς εδράζεται σε μια γνωριμία που κρατά από το 1977. Το ιστορικό βάθος της σχέσης τους, από τα χρόνια που ο Κώστας Τασούλας ήταν πρωτοετής και ο Κώστας Καραμανλής τελειόφοιτος στη Νομική Αθηνών, δημιουργεί ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης που υπερβαίνει τα τυπικά πρωτόκολλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η γνωριμία τους «σφραγίστηκε» σε μια εκδήλωση με έντονο εθνικό χρώμα, για την απελευθέρωση του Αχιλλέα Κυπριανού, συμφοιτητή τους και γιου του τότε Προέδρου της Κύπρου. Αυτή η κοινή πορεία, που κορυφώθηκε πολιτικά με τη θητεία του Κ. Τασούλα ως υφυπουργού Άμυνας στην κυβέρνηση Καραμανλή (2007-2009), αποτελεί τη βάση της σημερινής τους συνεννόησης.

Το μήνυμα στο εσωτερικό της Κεντροδεξιάς

Για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, η εικόνα του Κώστα Καραμανλή στο πλευρό του Κώστα Τασούλα λειτουργεί κατευναστικά και συσπειρωτικά. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος διατηρεί σταθερό και δεδομένο ενδιαφέρον για τα εθνικά θέματα, αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για τη «λαϊκή δεξιά» και το παραδοσιακό κομμάτι της παράταξης.

Η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τη ρευστότητα στις διεθνείς εξελίξεις, επιβεβαιώνει ότι ο Κώστας Καραμανλής παραμένει ενεργός θεματοφύλακας των εθνικών γραμμών. Η παρουσία του στο Προεδρικό Μέγαρο νομιμοποιεί και ενισχύει το θεσμικό κύρος του Προέδρου, υπενθυμίζοντας στην κομματική βάση της ΝΔ την ενότητα του χώρου.

Η στρατηγική της «Εθνικής Ομοψυχίας»

Πέρα από τα κομματικά τείχη, η πρωτοβουλία του Προέδρου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο διαφύλαξης της σταθερότητας. Η απόφαση να ανοίξει τον κύκλο επαφών με σημαίνουσες προσωπικότητες και πρώην πρωθυπουργούς, με επόμενο σταθμό τον Γιώργο Παπανδρέου, καταδεικνύει την πρόθεση του Κ. Τασούλα να λειτουργήσει ως εγγυητής της εθνικής συνεννόησης. Όπως επισημαίνεται, ο Πρόεδρος πιστεύει πως σε αυτή την κρίσιμη εποχή, η ενότητα και η ομοψυχία είναι αξίες που πρέπει να υποστηρίζονται ενεργά από όλους τους παράγοντες του δημοσίου βίου. Η συνάντηση με τον Κώστα Καραμανλή ήταν το πρώτο, καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, θωρακίζοντας το αρραγές του εσωτερικού μετώπου απέναντι στις εξωτερικές προκλήσεις.

