MEGA: Ετοιμάζεται για «Κάμπινγκ»

Σε διαδικασία παραγωγής επεισοδίων, με γυρίσματα σε εξέλιξη, έχει περάσει η πρόταση μυθοπλασίας «Κάμπινγκ» του Mega που «υπόσχεται να χαρίσει στους τηλεθεατές χιούμορ, τρυφερότητα και γερές δόσεις μαύρης κωμωδίας».

Κεντρική φιγούρα στο «κάδρο» ο Ιορδάνης, ένας λογιστής -κάπως ιδιαίτερη περίπτωση- ο οποίος έχοντας «δαγκώσει» ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, βρίσκει «καταφύγιο» στο παραθαλάσσιο κάμπινγκ «Άλλος κόσμος», έχοντας μαζί του την γυναίκα του και τα παιδιά τους. Εκεί, ελπίζει να βρει την ηρεμία και να κρυφτεί από το παρελθόν του.

Αλλά το κάμπινγκ «Άλλος κόσμος» δεν είναι ένας από τέτοιου είδους συνηθισμένους τόπους διαμονής. Είναι μια μικρογραφία κοινωνίας, μια ιδιαίτερη φιλοσοφία ζωής που λειτουργεί υπό το άγρυπνο βλέμμα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Σοφοκλή. Εκεί, ο Ιορδάνης με την οικογένεια του θα συναντήσουν μια «πολύχρωμη» παρέα εκκεντρικών χαρακτήρων, καθένας με τα δικά του μυστικά, που θα φέρουν τα πάνω κάτω στην καθημερινότητά τους.

Στην πορεία αποκαλύπτεται τι έχει κάνει και ποιος είναι, βάζει στο «κόλπο» τον Σοφοκλή, και τη σύζυγό του Βιβή και προσπαθεί να ξεγλιστρήσει από το χέρι του νόμου καθώς η αστυνομία αρχίζει να πηγαινοέρχεται αναστατώνοντας τους άλλους κατασκηνωτές.

Ιορδάνης μπροστά στις κάμερες θα είναι ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και Σοφοκλής ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Η Αρετή Πασχάλη κάνει τη Βιβή, τη γυναίκα του Ιορδάνη.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου.

Η απόδοση-διασκευή σεναρίου γίνεται από τους Έλενα Σολωμού-Κωστή Παπαδόπουλο και τη σκηνοθεσία κάνει ο Σέργιος Κωνσταντίδης με διευθυντή φωτογραφίας τον Θωμά Βαρβία.

Από το 2022 είχε στα σκαριά ο σταθμός τη δημιουργία της ανατρεπτικής κωμικής σειράς περιπέτειας και μυστηρίου «Κάμπινγκ», με αφορμή την καλή πορεία τηλεθέασης που είχε διαγράψει στις προ του 2022 δύο τηλεοπτικές σεζόν στην Κύπρο, από το κανάλι Alpha.

Για τη σειρά του Φώτη Γεωργίδη φαίνεται ήρθε το πλήρωμα του χρόνου καθώς βρίσκεται στα πλάνα του καναλιού της Καλλιθέας και οι ιθύνοντες του σχεδιάζουν να την εντάξουν στο πρόγραμμα της σεζόν 2026-2027, εκτός αν στην διαδρομή αλλάξουν οι προγραμματικοί σχεδιασμοί.

