13.01.2026 19:33

Διαδοχική πρωτιά τηλεθέασης για το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» τη Δευτέρα (12/1)

13.01.2026 19:33
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Τα περισσότερα βλέμματα τηλεθεατών από κάθε άλλο της περασμένης ημέρας, κατάφερε να συγκεντρώσει και χθες η νέα εκδοχή του ριάλιτι του ΣΚΑΪ, με το δεύτερο επεισόδιό του.

Η επίδοση του «Survivor» ήταν μιάμιση – και πλέον – ποσοστιαία μονάδα πάνω από το δεύτερο σε προτιμήσεις «Σόι σου», που ήταν σε επανάληψη, αλλά ήταν λιγότερη κατά 1,3% σε σχέση με της πρεμιέρας του, την Κυριακή.

Το ριάλιτι τοποθετήθηκε σε ένα ευρύτερο περιβάλλον με χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα συνηθισμένα, καθώς τα υπόλοιπα – ιδιωτικά – κανάλια δεν έχουν επαναφέρει ακόμα στα «μενού» τους τις προγραμματικές προτάσεις τους πρώτης μετάδοσης, και δη τις σειρές μυθοπλασίας.

«Ανεβασμένος» ήταν χθες, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ο «Τροχός της τύχης» – όπως φαίνεται και από το πλασάρισμα του στο ημερήσιο Top 10 –, και έδωσε ώθηση στο κεντρικό δελτίο του Star, καταφέρνοντας να διακριθεί στην τέταρτη θέση και πετυχαίνοντας την υψηλότερη επίδοσή του – τουλάχιστον από την αρχή της σεζόν έως τώρα.

Από τα αξιοπρόσεκτα της ημέρας, οι επιδόσεις όχι μόνον του δελτίου του Star, αλλά και του ευθέως ανταγωνιστικού του στο Mega, αλλά και των αντίστοιχων αθλητικών δελτίων των δύο σταθμών, κάτι που με αυτή την ένταση είχε καιρό να καταγραφεί.

fasoulis stamatis- new
LIFESTYLE

Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που θα σου προσφέρουν σίγουρη επιτυχία στο θέατρο, παραδέχεται ο Σταμάτης Φασουλής (Video)

xionostivada
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Νεκρός 13χρονος σκιέρ που παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

trevor noah
LIFESTYLE

Ο Τρέβορ Νόα θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των Grammy για «τελευταία» φορά

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας – Τα επόμενα βήματα

olympiakos volley super cup – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλεϊ: Κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ανδρών ο Ολυμπιακός με απίθανη ανατροπή (3-2) επί του Παναθηναϊκού (Photos/Video)

