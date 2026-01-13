Διαδοχική πρωτιά τηλεθέασης για το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» τη Δευτέρα (12/1)

Τα περισσότερα βλέμματα τηλεθεατών από κάθε άλλο της περασμένης ημέρας, κατάφερε να συγκεντρώσει και χθες η νέα εκδοχή του ριάλιτι του ΣΚΑΪ, με το δεύτερο επεισόδιό του.

Η επίδοση του «Survivor» ήταν μιάμιση – και πλέον – ποσοστιαία μονάδα πάνω από το δεύτερο σε προτιμήσεις «Σόι σου», που ήταν σε επανάληψη, αλλά ήταν λιγότερη κατά 1,3% σε σχέση με της πρεμιέρας του, την Κυριακή.

Το ριάλιτι τοποθετήθηκε σε ένα ευρύτερο περιβάλλον με χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα συνηθισμένα, καθώς τα υπόλοιπα – ιδιωτικά – κανάλια δεν έχουν επαναφέρει ακόμα στα «μενού» τους τις προγραμματικές προτάσεις τους πρώτης μετάδοσης, και δη τις σειρές μυθοπλασίας.

«Ανεβασμένος» ήταν χθες, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ο «Τροχός της τύχης» – όπως φαίνεται και από το πλασάρισμα του στο ημερήσιο Top 10 –, και έδωσε ώθηση στο κεντρικό δελτίο του Star, καταφέρνοντας να διακριθεί στην τέταρτη θέση και πετυχαίνοντας την υψηλότερη επίδοσή του – τουλάχιστον από την αρχή της σεζόν έως τώρα.

Από τα αξιοπρόσεκτα της ημέρας, οι επιδόσεις όχι μόνον του δελτίου του Star, αλλά και του ευθέως ανταγωνιστικού του στο Mega, αλλά και των αντίστοιχων αθλητικών δελτίων των δύο σταθμών, κάτι που με αυτή την ένταση είχε καιρό να καταγραφεί.

