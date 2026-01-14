search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026
14.01.2026 10:50

Θλίψη στην ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης – Η Αλεξάνδρα Δουβαρά ανακοίνωσε με λυγμούς τον θάνατό του (Video)

14.01.2026 10:50
doyvara-mitsionis-new

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα τα ξημερώματα (14/1) ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ Δημήτρης Μητσιώνης.

Συγκλονισμένη από τον θάνατο του στενού της φίλου και επί χρόνια συνεργάτη της, η Αλεξάνδρα Δουβαρά μετέδωσε τη θλιβερή είδηση στο πρωινό δελτίο ειδήσεων του ERTNews, χωρίς να καταφέρει να κρύψει τη συγκίνησή της στον τηλεοπτικό αέρα.

«Είμαι στη δυσάρεστη θέση για δεύτερη φορά στη ζωή μου, μετά τον Νίκο Γρυλάκη, να ανακοινώνω τον θάνατο ενός καλού φίλου πρώτα και συναδέλφου και επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε, λοιπόν, τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ» ανέφερε η Αλεξάνδρα Δουβαρά ξεσπώντας σε λυγμούς.

«Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε… με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι… υποδειγματική με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του. Καλημέρα σας, να ‘στε όλοι καλά», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος, κλείνοντας το δελτίο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του Δημήτρη Μητσιώνη ούτε και αν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

