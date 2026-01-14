search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026
14.01.2026

BBC: Θα καταθέσει αίτηση απόρριψης της σε βάρος του αγωγής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

14.01.2026 18:37
bbc_trump_1812_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Αίτημα απόρριψης της αγωγής – μαμούθ του Ντόναλντ Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση του νόμου περί εμπορικών πρακτικών θα καταθέσει το BBC.

Ο Τραμπ προχώρησε σε αγωγή στα μέσα Δεκεμβρίου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε η ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου 2021 σε ένα ντοκιμαντέρ της εκπομπής «Panorama» του BBC. Η νομική ομάδα του Τραμπ ζητά αποζημίωση ύψους πέντε δισ. δολαρίων για κάθε κατηγορία, συνολικά δέκα δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα, το BBC θα υποστηρίξει πως το δικαστήριο της Φλόριντα δεν έχει δικαιοδοσία, ότι η έδρα του δικαστηρίου είναι «ακατάλληλη» και ότι ο Τραμπ «δεν έχει εδραιωμένο ισχυρισμό» για αυτά που αξιώνει.

Το BBC είχε προηγουμένως ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ για την επεξεργασία, αλλά απέρριψε  τις απαιτήσεις του για αποζημίωση και διαφώνησε ότι υπήρχε βάση για αγωγή για δυσφήμιση.

Ο αγγλικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός θα υποστηρίξει, επίσης, ότι το πρόγραμμα «Panorama» δεν προβλήθηκε στις ΗΠΑ και δεν δυσφήμισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στο Britbox, κάτι που το BBC χαρακτήρισε ανακριβές.

Το BBC θα υποστηρίξει ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να ισχυριστεί εύλογα ότι το ντοκιμαντέρ δημοσιεύτηκε με «κακόβουλη πρόθεση».

Με τα δικαστικά έγγραφα, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ζήτησε επίσης από το δικαστήριο «να αναστείλει όλες τις άλλες διαδικασίες αποκάλυψης στοιχείων» – μια προδικαστική διαδικασία κατά την οποία οι αντίδικοι ανταλλάσσουν αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες – εν αναμονή της απόφασης επί της αίτησης.

Σε περίπτωση που η υπόθεση προχωρήσει, έχει υποδειχθεί μια προτεινόμενη ημερομηνία δίκης το 2027.

