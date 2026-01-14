Διατηρήθηκε πρώτος σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ και την Τρίτη (13/1) λόγω «Survivor»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Ανάσες» τηλεθέασης στη δυναμική του ΣΚΑΪ δίνει – από την Κυριακή – το ριάλιτι «Survivor», ο οποίος όχι μόνον παρέμεινε πρώτος στις τηλεπροτιμήσεις αλλά διεύρυνε κι άλλο τη διαφορά από τον ανταγωνισμό επηρεάζοντας – ίσως σε κάποιο βαθμό – και τις επιδόσεις των διεκδικητών της μερίδας του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης, Mega και Alpha.
Ο ΣΚΑΪ με μεταβολή του μεριδίου του κατά +0,6% από την προηγούμενη ημέρα, σημείωσε νέο υψηλό έπειτα από το 16,4% που είχε καταφέρει με τον τελικό του «The Voice of Greece» (29/12), δεύτερη καλύτερη επίδοση σε διάστημα περίπου 45 ημερών.
Σχεδόν αναλλοίωτα ήταν τα μερίδια των Mega και Alpha, στους οποίους η Nielsen κατέγραψε – μικρές – πτωτικές τάσεις, όπως και στην ΕΡΤ3, ενώ «κέρδη» εμφάνισαν από μέρα σε μέρα όλοι οι άλλοι σταθμοί.
