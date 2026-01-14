search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 18:43
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 18:09

Διατηρήθηκε πρώτος σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ και την Τρίτη (13/1) λόγω «Survivor»

14.01.2026 18:09
Tileorasi

«Ανάσες» τηλεθέασης στη δυναμική του ΣΚΑΪ δίνει – από την Κυριακή – το ριάλιτι «Survivor», ο οποίος όχι μόνον παρέμεινε πρώτος στις τηλεπροτιμήσεις αλλά διεύρυνε κι άλλο τη διαφορά από τον ανταγωνισμό επηρεάζοντας – ίσως σε κάποιο βαθμό – και τις επιδόσεις των διεκδικητών της μερίδας του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης, Mega και Alpha.

Ο ΣΚΑΪ με μεταβολή του μεριδίου του κατά +0,6% από την προηγούμενη ημέρα, σημείωσε νέο υψηλό έπειτα από το 16,4% που είχε καταφέρει με τον τελικό του «The Voice of Greece» (29/12), δεύτερη καλύτερη επίδοση σε διάστημα περίπου 45 ημερών.

Σχεδόν αναλλοίωτα ήταν τα μερίδια των Mega και Alpha, στους οποίους η Nielsen κατέγραψε – μικρές – πτωτικές τάσεις, όπως και στην ΕΡΤ3, ενώ «κέρδη» εμφάνισαν από μέρα σε μέρα όλοι οι άλλοι σταθμοί.

Διαβάστε επίσης:

Περιφερειακά κανάλια: Το συμβολικό αντίτιμο, ανά γεωγραφική ζώνη και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση

Alpha: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Σαββάτου (video)

MEGA: Ετοιμάζεται για «Κάμπινγκ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bbc_trump_1812_1920-1080_new
MEDIA

BBC: Θα καταθέσει αίτηση απόρριψης της σε βάρος του αγωγής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2026

ert-eurovision
MEDIA

ΕΡΤ: Ορίστηκαν παρουσιαστές και ημερομηνίες του «Sing for Greece» για τη Eurovision 2026 – Τα γκρουπ των καλλιτεχνών στους δύο ημιτελικούς

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού προς την 16χρονη Λόρα: «Είμαστε εδώ για σένα» – Έκκληση να επικοινωνήσει

trump iran
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Όλα συγκλίνουν σε χτύπημα Τραμπ στο Ιράν «τις επόμενες 24 ώρες» – Εκκενώνουν βάσεις οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 18:41
bbc_trump_1812_1920-1080_new
MEDIA

BBC: Θα καταθέσει αίτηση απόρριψης της σε βάρος του αγωγής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2026

ert-eurovision
MEDIA

ΕΡΤ: Ορίστηκαν παρουσιαστές και ημερομηνίες του «Sing for Greece» για τη Eurovision 2026 – Τα γκρουπ των καλλιτεχνών στους δύο ημιτελικούς

1 / 3