ΕΡΤ: Ορίστηκαν παρουσιαστές και ημερομηνίες του «Sing for Greece» για τη Eurovision 2026 – Τα γκρουπ των καλλιτεχνών στους δύο ημιτελικούς

Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέτυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσουν τις τρεις εκπομπές – σόου «Sing for Greece» της ΕΡΤ, δηλαδή του εθνικού διαγωνισμού με τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό, για την ανάδειξη της ελληνικής εκπροσώπησης στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί μέσα Μαΐου στη Βιέννη.

Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 21.00 και δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή (15/2) την ίδια ώρα θα αρχίσει ο τελικός – και οι τρεις –εννοείται– σε απευθείας μετάδοση, από την ΕΡΤ1 αλλά και το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» έχει αναλάβει ο σπουδαίος σκηνοθέτης και χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός.

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

