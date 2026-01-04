Eurovision: Αυτοί είναι οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Η ΕΡΤ μέσα από ένα τρίωρο τηλεοπτικό σόου, παρουσίασε τους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ο διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, παρουσίασαν τους 28 που επιλέχθηκαν για τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό του ελληνικού διαγωνισμού, ο οποίος θα γίνει τον Φεβρουάριο.

Οι 28 φιναλίστ της Eurovision

Μαρίκα | Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου & Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή Koza Mostra | Bulletproof – Μουσική: Ηλίας Κόζας & Στίχοι: Ηλίας Κόζας Victoria Anastasia | Whatcha Doin To Me – Μουσική: Γιάννης Φουστέρης & Στίχοι: Victoria Anastasia Ακύλας | Ferto – Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 & Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας Good Job Nicky | Dark Side of the Moon – Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally & Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, Good Job Nicky Mikay | Labyrinth – Μουσική: Foti Katsanos & Στίχοι: Mikay Revery | The Songwriter – Μουσική: Revery & Στίχοι: Revery Κianna | No More Drama – Μουσική: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel & Στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel D3lta | Mad About it – Μουσική: D3lta, Anthony Mack & Στίχοι: D3lta, Anthony Mack Dinamiss | Chaos – Μουσική: Dinamiss & Στίχοι: Dinamiss Niya | Slipping Away – Μουσική: Niya & Στίχοι: Niya Garvin | Back in the Game – Μουσική: GEORGIOS ARVANITAKIS & Στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS Zaf | Αστείο – Μουσική: Zaf & Στίχοι: Zaf Tianora | Anatello – Μουσική: LMNZ & Στίχοι: LMNZ Desi G | Aphrodite – Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe & Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe Spheyiaa | Χίλια Κομμάτια – Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos & Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras Marseaux | Χάνομαι – Μουσική: Solmeister & Στίχοι: Solmeister Evangelia | Parea – Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος Gino The Ghost, Jordan Palmer & Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia Παναγιώτης Τσακαλάκος | 2nd Chance – Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος & Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης Stefi | Europa – Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI & Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI Leroybroughtflowers | Sabotage! – Μουσική: Leroybroughtflowers & Στίχοι: Leroybroughtflowers Stylianos | You & I – Μουσική: Stylianos, Adam Wu & Στίχοι: Stylianos Stella Kay | You Are The Fire – Μουσική: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas & Στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas Rikki | Agapi – Μουσική: Erection Music & Στίχοι: Erection Music The Astrolabe | Drop It – Μουσική: The Astrolabe & Στίχοι: The Astrolabe Basilica | Set Everything On Fire – Μουσική: Basilica & Στίχοι: Basilica Rosanna Mailan | Άλμα – Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan & Στίχοι: Nany Zarikian Alexandra Sieti | The Other Side – Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis & Στίχοι: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis

