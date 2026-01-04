search
04.01.2026
04.01.2026 21:35

Eurovision: Αυτοί είναι οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

04.01.2026 21:35
eurovision_new
shutterstock

Η ΕΡΤ μέσα από ένα τρίωρο τηλεοπτικό σόου, παρουσίασε τους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ο διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, παρουσίασαν τους 28 που επιλέχθηκαν για τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό του ελληνικού διαγωνισμού, ο οποίος θα γίνει τον Φεβρουάριο.

Οι 28 φιναλίστ της Eurovision

  1. Μαρίκα | Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου & Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή
  2. Koza Mostra | Bulletproof – Μουσική: Ηλίας Κόζας & Στίχοι: Ηλίας Κόζας
  3. Victoria Anastasia | Whatcha Doin To Me – Μουσική: Γιάννης Φουστέρης & Στίχοι: Victoria Anastasia
  4. Ακύλας | Ferto – Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 & Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας
  5. Good Job Nicky | Dark Side of the Moon – Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally & Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, Good Job Nicky
  6. Mikay | Labyrinth – Μουσική: Foti Katsanos & Στίχοι: Mikay
  7. Revery | The Songwriter – Μουσική: Revery & Στίχοι: Revery
  8. Κianna | No More Drama – Μουσική: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel & Στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel
  9. D3lta | Mad About it – Μουσική: D3lta, Anthony Mack & Στίχοι: D3lta, Anthony Mack
  10. Dinamiss | Chaos – Μουσική: Dinamiss & Στίχοι: Dinamiss
  11. Niya | Slipping Away – Μουσική: Niya & Στίχοι: Niya
  12. Garvin | Back in the Game – Μουσική: GEORGIOS ARVANITAKIS & Στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS
  13. Zaf | Αστείο – Μουσική: Zaf & Στίχοι: Zaf
  14. Tianora | Anatello – Μουσική: LMNZ & Στίχοι: LMNZ
  15. Desi G | Aphrodite – Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe & Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe
  16. Spheyiaa | Χίλια Κομμάτια – Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos & Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras
  17. Marseaux | Χάνομαι – Μουσική: Solmeister & Στίχοι: Solmeister
  18. Evangelia | Parea – Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος Gino The Ghost, Jordan Palmer & Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia
  19. Παναγιώτης Τσακαλάκος | 2nd Chance – Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος & Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης
  20. Stefi | Europa – Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI & Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI
  21. Leroybroughtflowers | Sabotage! – Μουσική: Leroybroughtflowers & Στίχοι: Leroybroughtflowers
  22. Stylianos | You & I – Μουσική: Stylianos, Adam Wu & Στίχοι: Stylianos
  23. Stella Kay | You Are The Fire – Μουσική: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas & Στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas
  24. Rikki | Agapi – Μουσική: Erection Music & Στίχοι: Erection Music
  25. The Astrolabe | Drop It – Μουσική: The Astrolabe & Στίχοι: The Astrolabe
  26. Basilica | Set Everything On Fire – Μουσική: Basilica & Στίχοι: Basilica
  27. Rosanna Mailan | Άλμα – Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan & Στίχοι: Nany Zarikian
  28. Alexandra Sieti | The Other Side – Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis & Στίχοι: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis

