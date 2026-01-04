Σεμίνα Διγενή για Γιώργο Παπαδάκη: Οι «ζωντανές συνδέσεις» μας δεν θα τελειώσουν ποτέ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» αποχαιρέτησε η Σεμίνα Διγενή τον Γιώργο Παπαδάκη.
«Καλό ταξίδι Γιώργο. Οι “ζωντανές συνδέσεις” μας δεν θα τελειώσουν ποτέ» γράφει χαρακτηριστικά.
Διαβάστε επίσης:
Γιώργος Παπαδάκης: Η μακρά διαδρομή στη δημοσιογραφία μέχρι την καταξίωση και τη σφραγίδα στην τηλεόραση
Θλίψη στην ελληνική δημοσιογραφία: Απεβίωσε ο Γιώργος Παπαδάκης μετά από οξύ έμφραγμα
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.