search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 21:11
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.01.2026 19:33

Σεμίνα Διγενή για Γιώργο Παπαδάκη: Οι «ζωντανές συνδέσεις» μας δεν θα τελειώσουν ποτέ

04.01.2026 19:33
semina_digeni

Με μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» αποχαιρέτησε η Σεμίνα Διγενή τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Καλό ταξίδι Γιώργο. Οι “ζωντανές συνδέσεις” μας δεν θα τελειώσουν ποτέ» γράφει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Παπαδάκης: Η μακρά διαδρομή στη δημοσιογραφία μέχρι την καταξίωση και τη σφραγίδα στην τηλεόραση


Θλίψη στην ελληνική δημοσιογραφία: Απεβίωσε ο Γιώργος Παπαδάκης μετά από οξύ έμφραγμα

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rubio-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ… πετάει στον Ρούμπιο την «καυτή πατάτα» της «προσωρινής διαχείρισης» της Βενεζουέλας

xatzinikolaouPapadakis
MEDIA

Χατζηνικολαου για Παπαδάκη: «Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

papadakis-giorgos-new
MEDIA

ΑΝΤ1: Το «αντίο» του καναλιού στον Γιώργο Παπαδάκη

kerakia-kallergi-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Τραγικό φινάλε, ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

zoi konstantopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τη σύγκλιση της Βουλής ζητά η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Αναφορά και στο μπλακ άουτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

kapodistrias 44- new (1)
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Θα μπορούσε να σταθεί σε διεθνή κινηματογραφικά φόρουμ; Η τύχη του σε Όσκαρ, Κάννες, Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 21:09
rubio-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ… πετάει στον Ρούμπιο την «καυτή πατάτα» της «προσωρινής διαχείρισης» της Βενεζουέλας

xatzinikolaouPapadakis
MEDIA

Χατζηνικολαου για Παπαδάκη: «Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

papadakis-giorgos-new
MEDIA

ΑΝΤ1: Το «αντίο» του καναλιού στον Γιώργο Παπαδάκη

1 / 3