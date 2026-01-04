Σεμίνα Διγενή για Γιώργο Παπαδάκη: Οι «ζωντανές συνδέσεις» μας δεν θα τελειώσουν ποτέ

Με μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» αποχαιρέτησε η Σεμίνα Διγενή τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Καλό ταξίδι Γιώργο. Οι “ζωντανές συνδέσεις” μας δεν θα τελειώσουν ποτέ» γράφει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Παπαδάκης: Η μακρά διαδρομή στη δημοσιογραφία μέχρι την καταξίωση και τη σφραγίδα στην τηλεόραση



Θλίψη στην ελληνική δημοσιογραφία: Απεβίωσε ο Γιώργος Παπαδάκης μετά από οξύ έμφραγμα

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)