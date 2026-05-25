Δεν είναι κοντά η συμφωνία με τις ΗΠΑ ξεκαθαρίζει το Ιράν – Ο Τραμπ συνδέει την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ με τις διαπραγματεύσεις

Το Ιράν αναφέρει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά η συμφωνία «δεν είναι κοντά».

Τα σχόλια του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάι, ήρθαν μετά τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ότι μια συμφωνία θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτευχθεί τη Δευτέρα.

«Είναι σωστό να πούμε ότι έχουμε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα για ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων που συζητούνται», δήλωσε ο Μπακάι στην Τεχεράνη τη Δευτέρα. «Αλλά το να πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας είναι επικείμενη – κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο».

Το μνημόνιο κατανόησης φέρεται να περιλαμβάνει παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και ένα σχέδιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι πλευρές έκλειναν μια συμφωνία, παρόλο που αργότερα δήλωσε ότι είχε δώσει εντολή στους διαπραγματευτές «να μην βιαστούν» να καταλήξουν.

Τη Δευτέρα, ο Ρούμπιο δήλωσε σε δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Δελχί: «Νομίζαμε ότι μπορεί να είχαμε κάποια νέα χθες το βράδυ. Ίσως σήμερα».

Προειδοποιώντας παράλληλα ότι «Χρειάζεται λίγος χρόνος για να λάβουμε απάντηση από το Ιράν».

Το CBS News ανέφερε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – ο οποίος τραυματίστηκε σε ισραηλινή επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου που σκότωσε τον πατέρα και προκάτοχό του – κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία, γεγονός που δυσχεραίνει την επικοινωνία με τους απεσταλμένους του και, ως εκ τούτου, καθυστερεί την επίτευξη ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η υπό συζήτηση συμφωνία δεν αποτελεί οριστική διευθέτηση – αντίθετα, αφήνει ορισμένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα προς διαπραγμάτευση αργότερα, συμπεριλαμβανομένου του εύρους και του χρονοδιαγράμματος της άρσης των κυρώσεων κατά του Ιράν, της αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και των απαιτήσεων της Ουάσινγκτον προς το Ιράν να περιορίσει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν απότομα και οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα με την ελπίδα μιας συμφωνίας.

Η αναφερόμενη συμφωνία έχει διχάσει τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ, με ορισμένους να υποστηρίζουν δημόσια ότι είναι πολύ επιεικής απέναντι στο Ιράν.

Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ δήλωσε ότι θα ήταν «ένα καταστροφικό λάθος», ενώ ο Ρότζερ Γουίκερ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι μια 60ήμερη εκεχειρία θα σήμαινε ότι «όλα όσα θα επιτευχθούν με την Επιχείρηση Epic Fury θα ήταν μάταια!»

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος είναι στενός σύμμαχος του Τραμπ, επέκρινε επίσης οποιαδήποτε συμφωνία που θα άφηνε το Ιράν να θεωρείται κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή.

«Κάνει κάποιον να αναρωτιέται γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος», είπε.

Ο Τραμπ απάντησε απορρίπτοντας τους επικριτές του ως «ηττημένους» και λέγοντας ότι «η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία».

Ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση, οι επιπτώσεις μιας συμφωνίας είναι απίθανο να φανούν αμέσως.

Θα μπορούσαν να περάσουν μήνες πριν η ναυτιλιακή βιομηχανία μπορέσει να επιστρέψει σε αλυσίδες εφοδιασμού που βρίσκονται «φυσικά στην ίδια κατάσταση όπως ήταν πριν από την κρίση», δήλωσε ο Λαρς Γένσεν, διευθύνων σύμβουλος της Vespucci Maritime και πρώην διευθυντής της ναυτιλιακής εταιρείας Maersk, στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4.

Εάν ανακοινωθεί μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, η βιομηχανία θα εξακολουθήσει να είναι «επιφυλακτική και διστακτική» να προβεί σε οποιεσδήποτε «σημαντικές λειτουργικές αλλαγές», εξήγησε ο Γένσεν.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας συγκρούσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Το Ιράν απάντησε επιτιθέμενο στο Ισραήλ και σε συμμαχικά κράτη των ΗΠΑ στον Κόλπο και ουσιαστικά έκλεισε το Στενό του Ορμούζ. Η κίνηση αυτή εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.

Λίγο μετά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις αρχές Απριλίου, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, ο οποίος, όπως λέει ο Τραμπ, θα παραμείνει «σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία».

Ο Τραμπ συνδέει την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι είπε στους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας το Σάββατο ότι «θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό όλες αυτές οι χώρες, τουλάχιστον, ταυτόχρονα, να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ» μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, ομαλοποιώντας τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Υποδείχθηκε ότι θα ήταν μια ανταμοιβή «μετά από όλη τη δουλειά που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να προσπαθήσουν να συναρμολογήσουν αυτό το πολύπλοκο παζλ».

«Οι χώρες που συζητήθηκαν είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ήδη Μέλος!), το Κατάρ, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το Μπαχρέιν (ήδη Μέλος!),» αναφέρει στο Truth Social.

«Μπορεί να είναι πιθανό μία ή δύο να έχουν έναν λόγο να μην το κάνουν, και αυτό θα γίνει αποδεκτό, αλλά οι περισσότερες θα πρέπει να είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να κάνουν αυτόν τον Διακανονισμό με το Ιράν ένα πολύ πιο Ιστορικό Γεγονός από ό,τι θα ήταν, διαφορετικά,».

«Οι Συμφωνίες του Αβραάμ έχουν αποδειχθεί, για τις εμπλεκόμενες χώρες (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Σουδάν και Καζακστάν), μια οικονομική, χρηματοοικονομική και κοινωνική άνθηση, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σύγκρουσης και πολέμου, με τα σημερινά μέλη να μην έχουν καν προτείνει να φύγουν ή να κάνουν έστω και μια παύση.»

Σε ανάρτηση της Κυριακής στο Truth Social, ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν «πρέπει να καταλάβει» ότι δεν μπορεί να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.

Ορισμένες αναφορές στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υποδηλώνουν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει το Ιράν να συμφωνήσει τελικά να παραδώσει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του.

Στην αρχή του πολέμου, πιστεύεται ότι το Ιράν είχε περίπου 440 κιλά ουρανίου που εμπλουτίστηκε έως και 60% καθαρότητα.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είναι έτοιμο «να διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα».

Την ίδια ώρα, στη Ντόχα βρίσκονται ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί για να συναντήσουν τον πρωθυπουργό του Κατάρ και να συζητήσουν πιθανή ειρηνευτική με τις ΗΠΑ, μεταδίδει το Reuters.

Οι συζητήσεις στη Ντόχα θα επικεντρωθούν στο Στενό του Ορμούζ και στο εμπλουτισμένο ουράνιο.

Τραμπ για συμφωνία: «Ή θα είναι σπουδαία και ουσιαστική ή δεν θα υπάρξει»

«Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία», τόνισε χαρακτηριστικά, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Δημοκρατικών, αλλά και στελεχών των Ρεπουμπλικανών, με αφορμή τη συμφωνία που διαπραγματεύεται με το Ιράν.

«Γελάω με όλους τους “Dumocrats”, τους RINO και τους ανόητους που δεν ξέρουν τίποτα για την πιθανή συμφωνία που συνάπτω με το Ιράν, για πράγματα που δεν έχουν καν συζητηθεί ακόμα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια, έκανε ονομαστική αναφορά στους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές Τομ Τίλις και Μπιλ Κάσιντι, καθώς και στον βουλευτή Τόμας Μάσι, χαρακτηρίζοντάς τους «αδύναμους», «αναποτελεσματικούς» και «αποτυχημένους», που «δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να δημιουργούν διχασμό και ήττα».

«Θα είναι το ακριβώς αντίθετο της καταστροφικής JCPOA που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση Ομπάμα», καταλήγει στην αναάρτησή του ο Τραμπ.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Γελάω με όλους τους “Dumocrats”, τους RINO και τους ανόητους που δεν ξέρουν τίποτα για την πιθανή συμφωνία που συνάπτω με το Ιράν, για πράγματα που δεν έχουν καν συζητηθεί ακόμα, με αδύναμους και αναποτελεσματικούς ανθρώπους όπως ο αποτυχημένος γερουσιαστής Thom Tillis (που σύντομα θα αποχωρήσει από το αξίωμα!), ο Bill Cassidy, ο οποίος μόλις υπέστη μια συντριπτική ήττα στις προκριματικές, και ο πραγματικά άθλιος βουλευτής Thomas Massie, ένας μεγάλος αχρείος που ηττήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από έναν σπουδαίο αμερικανό πατριώτη (που υποστηρίχθηκε από τον “TRUMP”) αφού έδειξε τεράστια απιστία στο Κόμμα του (και στη Χώρα του!), και σχεδόν όλους τους “Dumocrats”, ανθρώπους που έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους, υποστηρίζοντας συνεχώς κακή πολιτική και ακόμη χειρότερους υποψηφίους, αλλά είναι συνεχώς επικριτικοί για κάθε φανταστική νίκη που έχω.

Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε σπίτι και να ξεκουραστούν, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να δημιουργούν διχασμό και ήττα. Με άλλα λόγια, είναι χαμένοι! Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία.

Θα είναι το ακριβώς αντίθετο της καταστροφικής JCPOA που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία ήταν ένας άμεσος και ανοιχτός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο για το Ιράν. Όχι, δεν κάνω τέτοιες συμφωνίες! Πρόεδρος DJT».

