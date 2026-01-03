Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Διπλάσιοι σε έναν χρόνο οι ανήλικοι στις φυλακές

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ σε σπίτια – Ι.Χ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ για 1,5 εκατ. εργαζόμενους

ΕΣΤΙΑ: Η ειρήνη δεν συμφέρει τις τράπεζες!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ “ΜΑΥΡΟΥ” ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ο λογαριασμός των μπλόκων

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Στον κόσμο που φλέγεται, ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής για την ανατροπή!

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: ΤΟ ΝΕΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ 2026 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΛΟΣ. ΖΗΤΩ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ!

ΚONTRA: ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Ένα ακόμα βήμα για την πολιτική Αλλαγή

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

