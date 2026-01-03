search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 11:09
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.01.2026 09:40

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

03.01.2026 09:40
efimerides_mme_1906_1460-820_new

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Διπλάσιοι σε έναν χρόνο οι ανήλικοι στις φυλακές

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ σε σπίτια – Ι.Χ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ για 1,5 εκατ. εργαζόμενους

ΕΣΤΙΑ: Η ειρήνη δεν συμφέρει τις τράπεζες!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ “ΜΑΥΡΟΥ” ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ο λογαριασμός των μπλόκων

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Στον κόσμο που φλέγεται, ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής για την ανατροπή!

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: ΤΟ ΝΕΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ 2026 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΛΟΣ. ΖΗΤΩ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ!

ΚONTRA: ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Ένα ακόμα βήμα για την πολιτική Αλλαγή

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία: Συνελήφθη φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ με ειδίκευση «στα ανθρώπινα δικαιώματα»

ΕΡΤ: Έπεσε η κεραία του πομπού Μεσαίων στα Χανιά – Μήνυση κατά αγνώστων για δολιοφθορά

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα – «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» – «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για στρατιωτικά χτυπήματα μεταδίδει το CBS

kran montana pateras (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Έβλεπα ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί»

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Ένας νεκρός μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

trump-maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αμερικανικές επιθέσεις σε Καράκας και άλλες πόλεις – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη χώρα ο Μαδούρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 11:08
smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» – «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για στρατιωτικά χτυπήματα μεταδίδει το CBS

kran montana pateras (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Έβλεπα ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί»

1 / 3