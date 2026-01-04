Γιώργος Παπαδάκης: Η μακρά διαδρομή στη δημοσιογραφία μέχρι την καταξίωση και τη σφραγίδα στην τηλεόραση

Απέραντη θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και όχι μόνο, προκαλεί η είδηση ότι ο Γιώργος Παπαδάκης, μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της ελληνικής τηλεόρασης και δημοσιογραφίας, έφυγε από τη ζωή σήμερα Κυριακή σε ηλικία 74 ετών.

Η είδηση έχει συγκλονίσει τον χώρο των ΜΜΕ και τους χιλιάδες τηλεθεατές που τον γνώρισαν μέσα από τα δεκάδες χρόνια παρουσίας του στην ενημέρωση και το πρωινό τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Από το Χαλάνδρι με ρίζες Κρήτης

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1951 στο Χαλάνδρι Αττικής, με καταγωγή από την Κρήτη. Από πολύ νεαρή ηλικία απέκτησε το «μικρόβιο» της δημοσιογραφίας — από φίλο του αδελφού του, που του άνοιξε τον δρόμο προς τον δημοσιογραφικό κόσμο. Πριν αποφασίσει να αφοσιωθεί στο ρεπορτάζ και την τηλεόραση, δούλεψε σε μια σειρά από δύσκολες δουλειές για να στηρίξει την οικογένειά του, όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος: Από οικοδομή μέχρι περίπτερο και ακόμη κρατώντας στεφάνια σε νεκροταφείο, δείχνοντας από νωρίς την εργατικότητα και αφοσίωσή του στην πραγματική ζωή.

Είχε δύο γάμους, τρία παιδιά και δύο εγγόνια, ενώ η προσωπική του ιστορία συμπυκνώνει την εικόνα ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από τα «χαμηλά» και κατόρθωσε να γίνει κεντρικός πρωταγωνιστής της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η πληθωρική πορεία στην τηλεόραση — 34 χρόνια «Καλημέρα Ελλάδα»

Η σταδιοδρομία του Παπαδάκη στην τηλεόραση άρχισε τη δεκαετία του 1980, με την εμφάνισή του στην κρατική ΕΡΤ μέσα από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Εκεί συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της εποχής και άρχισε να χτίζει το δικό του όνομα στον χώρο.

Η πιο χαρακτηριστική και μακρόβια παρουσία του ήταν στη πρωινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», που έκανε πρεμιέρα το 1992 και έγινε συνώνυμο της ελληνικής καθημερινής ενημέρωσης. Για 34 σχεδόν χρόνια ο Γιώργος Παπαδάκης βρισκόταν στο τιμόνι της εκπομπής, καθιερώνοντας έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με το κοινό, τους καλεσμένους, τις ειδήσεις και τα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας.

Στις 4 Ιουλίου 2025, με έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, αποχαιρέτησε το κοινό και το πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα» — ένα γεγονός που πολλοί θεώρησαν ορόσημο για την ελληνική τηλεόραση, καθώς έκλεινε μια μακρά σελίδα που είχε σημαδέψει τις πρωινές ρουτίνες χιλιάδων τηλεθεατών.

Η σφραγίδα του στη δημοσιογραφία

Ο Παπαδάκης δεν ήταν απλώς ένας παρουσιαστής. Ήταν μια σταθερά στη ζωή πολλών Ελλήνων, ένας δημοσιογράφος που διαμόρφωνε συζητήσεις και δημοσιογραφικές προτεραιότητες, πάντα με προτεραιότητα την ενημέρωση, τον διάλογο και την καθημερινή πραγματικότητα. Σε μια περίοδο όπου η τηλεόραση μεταβαλλόταν ραγδαία, εκείνος παρέμεινε σημείο αναφοράς για ποιότητα, συνέπεια και μαχητικότητα στην ενημέρωση.

Η εκπομπή του για πάνω από τρεις δεκαετίες δεν ήταν απλά ένα πρόγραμμα: ήταν θεσμός, χώρος ο οποίος ενημέρωνε, συζήτησε, προκάλεσε και συχνά διαμόρφωνε τη δημόσια ατζέντα. Η αμεσότητα με την οποία αντιμετώπιζε θέματα, η ικανότητά του να μιλά με ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα και ο σεβασμός που απέπνεε στον αέρα, τον κατέστησαν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές τηλεοπτικές παρουσίες.

