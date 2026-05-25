Σοκ στην Πάτρα: Λήστεψαν και ξυλοκόπησαν άγρια ηλικιωμένο ζευγάρι

Τον τρόμο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι βίωσαν δύο ηλικιωμένοι στην Πάτρα όταν εισέβαλε ληστής και τους ξυλοκόπησε, απαιτώντας να του αποκαλύψουν πού φυλούσαν τα χρήματα από τις συντάξεις τους.

Θύματα της επίθεσης στην Πλατεία Μπακογιάννη, στην Πάτρα ήταν ο 92χρονος Μανώλης Ράλλης και η 90χρονη σύζυγός του Νικολίτσα, τους οποίους ο δράστης χτύπησε βάναυσα για να του δώσουν τα χρήματά τους.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι ήταν εφιαλτικές, με το ηλικιωμένο ζευγάρι να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια. Για καλή τους τύχη, η γειτόνισσά τους Χριστίνα Βασιλακοπούλου άκουσε τις κραυγές και κινητοποιήθηκε άμεσα. Όπως περιγράφει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», κατάλαβε αμέσως ότι κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε και άρχισε να φωνάζει βοήθεια, καλώντας τους γείτονες να σπεύσουν στο σημείο.

Λίγα λεπτά αργότερα έφθασε και ο ανιψιός του ζευγαριού, όμως ο δράστης είχε ήδη καταφέρει να διαφύγει, πηδώντας από την αυλή του σπιτιού.

Με εμφανή τα τραύματα στο πρόσωπό του από τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι, ο Μανώλης Ράλλης περιγράφει στην «Πελοπόννησο» τις δραματικές στιγμές που έζησε μαζί με τη σύζυγό του στα χέρια αδίστακτου ληστή.

Ο 92χρονος, παρά το σοκ και τα τραύματα που υπέστη, θυμάται χαρακτηριστικά του αδίστακτου ληστή και εκτιμά πως πρόκειται για άτομο που γνωρίζει καλά την περιοχή. Κάτοικοι αφήνουν ανοιχτά υπονοούμενα πως οι υποψίες στρέφονται σε Ρομά που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» βρέθηκε στην πλατεία Μπακογιάννη και κατέγραψε τον φόβο και την απόγνωση των κατοίκων, οι οποίοι μιλούν για καθημερινή ανασφάλεια και πλήρη απουσία αστυνόμευσης. Όπως καταγγέλλουν, η περιοχή έχει μετατραπεί σε εύκολο στόχο για αδίστακτους ληστές και διαρρήκτες, που βάζουν στο στόχαστρο κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν μόνοι και ανυπεράσπιστοι.

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, κάτοικος της περιοχής, περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί: «Η περιοχή έχει καταντήσει άντρο παρανομίας. Ένα ξέφραγο αμπέλι χωρίς αστυνόμευση. Ο κόσμος φοβάται να μείνει μόνος στο σπίτι του. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει».



Για το περιστατικό μίλησε στην εφημερίδα και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Ρομά Δυτικής Ελλάδας «Ο Αγιος Ραφαήλ», Κώστας Γεωργόπουλος, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, επισημαίνοντας πως τέτοιες ενέργειες αμαυρώνουν ολόκληρη την κοινότητα: «Υπάρχουν κάποιοι Ρομά που ακολουθούν παραβατικές συμπεριφορές και πρέπει να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες για όσους τρομοκρατούν ηλικιωμένους και ανυπεράσπιστους ανθρώπους» δήλωσε χαρακτηριστικά.



Οι κάτοικοι ζητούν πλέον άμεση ενίσχυση της αστυνόμευσης και ουσιαστικές παρεμβάσεις, προειδοποιώντας πως η κατάσταση στην περιοχή έχει ξεφύγει και ότι οι ίδιοι νιώθουν εγκαταλελειμμένοι και ανυπεράσπιστοι μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

