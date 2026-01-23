«Αρπάχτηκαν» Παγώνη και Καλλιακμάνης για τις πλημμύρες – «Εσύ έχεις λεφτά να φτιάξεις το σπίτι σου» – «Σε μένα κάνεις επίθεση;» (video)

Έντονο φραστικό επεισόδιο είχαν σε… ζωντανή σύνδεση στο Mega η Ματίνα Παγώνη και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, με αφορμή τον θάνατο της 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Ο Καλλιακμάνης επιρρίπτει ευθύνες στη Πολιτεία για έργα που δεν έγιναν ποτέ, ενώ η Παγώνη έθεσε ζήτημα προσωπικής ευθύνης των πολιτών. «Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός. Είχαν σταλεί μηνύματα για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Το νερό που έπεφτε εκείνη την ώρα δεν περιγράφεται».

Το θύμα να σημειωθεί πως επέστρεφε από τη δουλειά του…

«Αυτό το έχουμε δει και σε πυρκαγιές. Ο κόσμος, παρότι ξέρει ότι κινδυνεύει από τη φωτιά, κάθεται για να σώσει το σπίτι του», είπε ο Καλλιακμάνης, που πρόσθεσεπως «αν οι αποζημιώσεις ήταν πραγματικές και άμεσες, τότε πιο εύκολα θα έφευγαν».

Εκεί η Παγώνη τον ρώτησε αν εννοεί ότι «φταίει η πολιτεία επειδή κάποιος βγήκε από το σπίτι του;», για να ακολουθήσει ο εξής έντονος διάλογος:

Καλλιακμάνης: Η Πολιτεία δεν φταίει κ. Παγώνη; Άμα σου κάψουν εσένα το σπίτι σου αλλά εσύ έχεις λεφτά να το ξαναφτιάξεις. Ο φτωχός άνθρωπος που δεν έχει, δεν φταίει η Πολιτεία δεν είναι υποχρέωση της.

Παγώνη: Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση; Σε μένα;

Καλλιακμάνης: Εσύ έκανες προσωπική επίθεση. Ποια πολιτεία δεν φταίει;

Παγώνη: Επειδή ο ρόλος σου είναι άλλος αυτή τη στιγμή, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνεις. Έτσι; Αρκετά!

Καλλιακμάνης: Δεν καταλαβαίνω αυτό που λες.

Παγώνη: Έλα τώρα που δεν καταλαβαίνεις, πολύ καλά καταλαβαίνεις.

Καλλιακμάνης: Όταν το κράτος δεν αποζημιώνει σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους, τους φτωχούς ανθρώπους, είναι λογικό να θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους.

Παγώνη: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό είναι το πρόβλημά σου.

Δείτε το βίντεο από το 6ο λεπτό και μετά:

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: Πρεμιέρα για τη σειρά «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» με την Ηρώ Σαΐα τον Φεβρουάριο

TikTok: Tο μεγάλο deal για να συνεχίσει στις ΗΠΑ – Η κοινοπραξία και οι αμερικανοί επενδυτές

Χωρίς τη Φαίη Σκορδά σήμερα η έναρξη του «Buongiorno» – Τι είπε ο Ουγγαρέζος (Video)