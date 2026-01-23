Νέο limit up τηλεθέασης για τον Alpha την Πέμπτη (22/1)

Ξέφυγε κατά πολύ ο Alpha από τον ανταγωνισμό στη χθεσινή κούρσα για την τηλεθέαση. Η απόσταση στο ελάχιστο σημείο της ήταν 4,6 ποσοστιαίες μονάδες. Σχεδόν ίδια με την επίδοση της ΕΡΤ1.

Το ράλι του Alpha δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει το Mega, παρέμεινε όμως δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών, εμφανίζοντας απώλειες (1,2%) σε σχέση με την Τετάρτη και, συνδυαστικά με την αύξηση του μεριδίου του ΑΝΤ1, η μεταξύ τους διαφορά διαμορφώθηκε στο 0,4%.

Στα μονοψήφια πέρασε ξανά ο ΣΚΑΪ και πέρασε στις τηλεπροτιμήσεις οριακά πάνω από το Star. Ο σταθμός του Φαλήρου δεν είχε μετάδοση «Survivοr» στο πρόγραμμά του, αντιθέτως είχε «Masterchef» το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς.

Κατά τα λοιπά, με εξαίρεση τη μεταβολή του μεριδίου της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ στις διαστάσεις που είχε την Τρίτη, στον υπόλοιπο ανταγωνισμό δεν καταγράφηκαν δραματικές ανακατατάξεις, με βάση τα στοιχεία της Nielsen.

Διαβάστε επίσης:

Netflix – Warner Bros. Discovery: Σε ακρόαση από τη Γερουσία για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Το «αντίο» της ΕΣΗΕΑ στον Σπύρο Καρατζαφέρη – «Ακούραστος και ανυποχώρητος» – Η παράκληση της οικογένειας

«Αρπάχτηκαν» Παγώνη και Καλλιακμάνης για τις πλημμύρες – «Εσύ έχεις λεφτά να φτιάξεις το σπίτι σου» – «Σε μένα κάνεις επίθεση;» (video)